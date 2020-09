Webinar: la sicurezza totale con Cisco Umbrella

Cisco Umbrella è una soluzione che consente di tenere i dispositivi e i dati al sicuro ovunque si trovino.

Presupposto è che la sicurezza perimetrale alle aziende non basta più: il futuro della network security è nel cloud.

Sempre più dispositivi e dati sensibili, infatti, si trovano a operare fuori dalle reti aziendali, oggi più che mai: sempre più applicazioni sono cloud.

Gartner prevede che, entro il 2021, l’azienda media vedrà il 25% del proprio traffico dati aziendale transitare fuori dal perimetro di rete.

Cisco Umbrella è una soluzione che offre visibilità completa sulle attività Internet per tutte le sedi, i dispositivi e gli utenti aziendali, ovunque si trovino, e blocca le minacce prima ancora che esse raggiungano la rete o gli endpoint.

Iscriviti al webinar: Tutto su Cisco Umbrella in 30 minuti

Umbrella si integra facilmente nello stack di sicurezza esistente e offre intelligence sulle minacce in tempo reale sulle minacce attuali ed emergenti, senza che gli utenti sperimentino alcuna latenza.

Analizzando e imparando dai modelli delle attività in Internet Umbrella scopre automaticamente le infrastrutture degli hacker pronte per l’attacco e blocca in modo proattivo le richieste dirette a destinazioni dannose prima ancora che venga stabilita una connessione, senza alcun disservizio o latenza per gli utenti.

Umbrella è unil tool omnicomprensivo che combina più funzioni di sicurezza in un’unica soluzione, in modo da poter estendere la propria protezione a posizioni distribuite ovunque.

Per sapere tutto di Cisco Umbrella ti invitiamo a un webinar tenuto l’8 ottobre alle 11 dagli esperti del system integrator Ergon, che in 30 minuti illustrerà le funzioni che consentono all’azienda di fare il salto di qualità nella propria network security.

