Webinar: i quattro passi per innovare la propria infrastruttura IT

Come modernizzare l’infrastruttura IT azzerando complessità e liberando risorse è un webinar di formazione per i decisori ICT che spiega come l’innovazione di business oggi deve partire dal cuore IT dell’impresa modernizzando i datacenter, selezionando risorse libere, imparando a utilizzare il cloud giusto per il lavoro giusto.

Le condizioni congiunturali dicono che l’azienda deve essere competitiva nel presente e nel futuro, che può farlo solamente se riesce a essere adattiva e reattiva in tempi rapidi e che in questo mandato il ruolo dell’IT è centrale. Ma le condizioni dicono anche che lo stato di molte infrastrutture e data center non è adeguato a tenere questa reattività.

Serve dunque attuare una trasformazione e per impostarla è necessario possedere una visione di insieme, figlia di un mandato imprenditoriale, e la capacità di fare le scelte tecnologiche corrette.

La trasformazione innescata dal cloud parte dalla modernizzazione dell’IT. E non si tratta solo di imparare a usare il cloud pubblico: il cloud è un mezzo, non un fine o un luogo, Contano di più la sapienza nella gestione del tempo e l’esistenza di una strategia aziendale, innescate da soluzioni tecnologiche già disponibili.

Questa trasformazione verte quindi su quattro fasi: modernizzare il datacenter, automatizzare le proprie azioni, imparare a essere agili nello scegliere le risorse, far convergere l’infrastruttura e l’azienda nel cloud.

Nel webinar Davide Tammaro, senior system engineer di Nutanix, ci spiega come capire come è fatto il proprio del datacenter e come ci si dà l’obiettivo di cambiarlo per avere un IT moderno. Ci illustra poi come si automatizza tutte le fasi di gestione di vita delle risorse IT e quali sono gli strumenti per avere agilità nell’implementare l’IT che serve all’azienda per lavorare, competere, innovare. Tutto questo viene trasferito in logica cloud , applicata al proprio sistema IT e al datacenter, facendovi convergere tutta l’azienda.

