Webinar: le quattro fasi per modernizzare l’infrastruttura IT

Come modernizzare l’infrastruttura IT azzerando complessità e liberando risorse è un webinar formativo che terremo il 21 gennaio alle ore 11.

Il webinar intende dimostrare che l’innovazione di business oggi deve partire dal cuore IT dell’impresa modernizzando i datacenter, selezionando risorse libere, imparando a utilizzare il cloud giusto per il lavoro giusto.

Tutto questo si può fare facendo i passi giusti che servono alla propria azienda, nel contesto di un piano di conti condiviso con il management.

Per impostare questa trasformazione serve avere una visione di insieme, figlia di un mandato imprenditoriale, e la capacità di fare la scelta tecnologica corretta.

Una trasformazione che verte su quattro step da fare in sequenza: modernizzare il datacenter, automatizzare le azioni, convergere nel cloud.

Bisogna quindi dapprima capire come è fatto il proprio del datacenter e darsi l’obiettivo di cambiarlo per avere un IT moderno.

Bisogna poi automatizzare le fasi di gestione di vita delle risorse IT.

Bisogna avere la libertà di scelta, che significa essere agili nell’implementare l’IT che serve all’azienda per lavorare, competere, innovare.

Bisogna trasferire la logica cloud nel proprio sistema IT e nel datacenter e attivarsi per farvi convergere tutta l’azienda.

Tutte queste cose non sono semplici e le spieghiamo in un webinar gratuito il 21 gennaio alle ore 11.

