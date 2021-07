Webinar: la gestione delle identità e degli accessi nel B2C

Esporre servizi su web ai clienti oggi significa garantire un’esperienza sicura e senza interruzioni in uno scenario tecnologico complesso e variegato, che si muove fra portali web, mobile app, wearable.

Oggi esistono soluzioni che garantiscono un alto livello di sicurezza e una User eXperience semplificata sfruttando le moderne tecnologie sul mercato per la verifica dell’identità, le autenticazioni passwordless e la Multi-Factor Authentication (MFA).

Un webinar con gli esperti di Blue Reply e Ping Identity spiega come integrare questa soluzione in un’architettura B2C esistente, sfruttando tutte le funzionalità della tecnologia: verifica dell’identità in fase di registrazione, autenticazione a più fattori, autenticazione passwordless mediante lo scanning di un QR-code, social login con Google, Facebook e altri provider.

Uno use case derivato da progetti reali ha poi l’obiettivo di evidenziare le esigenze e le difficoltà che ogni azienda deve fronteggiare per implementare una soluzione IAM B2C all’avanguardia.

Il webinar “B2C al sicuro in tre mosse: Identity verification, Passwordless, MFA” è con:

Ivan Aimale – Senior Manager, Blue Reply

Carlo Prone – IT Security Architect, Blue Reply

Pietro Santoro – IT Security Specialist, Blue Reply

Federico Carbone – Manager, Solutions Architecture, Ping Identity

Modera: Dario Colombo – 01net

