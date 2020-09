Watch GT2 Pro e Watch Fit, Huawei punta su fitness e benessere

Huawei ha presentati i nuovi orologi intelligenti Watch Gt 2 Pro e Watch Fit, due prodotti che nascono con il preciso obiettivo di stimolare le persone al movimento e all’attività, però tenendo stretto controllo parametri importanti fisici come frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue. Ma vediamoli più in dettaglio.

Huawei Watch GT 2 Pro

Grazie a un’ampia serie di funzioni smart, Watch GT 2 Pro aiuta l’utente a registrare i propri risultati sportivi. Infatti, offre oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. Tra le nuove modalità ci sono anche lo sci, lo sci di fondo, lo snowboard e il golf. Le modalità di sci monitorano la velocità media degli utenti, la distanza, la traiettoria, la pendenza massima, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e altro ancora, con promemoria vocali per garantire la sicurezza. La modalità golf invece è ideale per i perfezionisti in quanto analizza il tempo e la velocità dello swing, fornendo anche dimostrazioni visive sul quadrante dell’orologio

I materiali scelti lo rendono resistente e particolarmente adatto per chi pratica sport all’aperto: ha un telaio in titanio e un quadrante in zaffiro.

Il nuovo smartwatch offre oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante. Inoltre, toccando uno smartphone Huawei con Watch GT 2 Pro, grazie alla funzione Huawei Share OneHop Watch Face, è possibile trasferire le immagini dalla galleria fotografica dello smartphone sullo smartwatch o collegare istantaneamente i due dispositivi.

Huawei Watch GT 2 Pro migliora anche le capacità di monitoraggio del benessere. La misurazione della frequenza cardiaca è stata migliorata: ora avviene 24 ore su 24 e con la tecnologia TruSeen 4.0+, che si combina con una lente LED 6-in-1 e vetro posteriore in zaffiro, fornisce rilevamenti più accurati. Lo smartwatch notifica all’utente con un allarme eventuali anomalie o frequenze troppo alte, variazioni nell’assorbimento di ossigeno, il tempo di recupero, il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio dello stress durante tutto il giorno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Disponibile nelle colorazioni Night Black e Nebula Grey, ha un prezzo di listino di 299,90 euro. La data di disponibilità in Italia non è ancora stata stabilita.

Huawei Watch Fit

Primo smartwatch con quadrante rettangolare (il display è un Amoled HD da 1,64 pollici) e bordi arrotondati, obiettivo di Huawei Watch Fit è incoraggiare gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico grazie a una ricca suite di feature intelligenti, tra cui corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere. È infatti è il primo smartwatch di Huawei a includere un vero personal trainer animato, che offre 12 workout e 44 dimostrazioni di postura. Grazie ai corsi di fitness animati individuali, gli utenti potranno allenarsi con un trainer individuale, senza bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo. Dagli allenamenti a bassa intensità, agli esercizi per addominali, Huawei Watch Fit può supportare tutti gli utenti durante l’attività fisica, anche a casa, e anche se hanno poco tempo a disposizione. Gli “stand up remind’’ invitano gli utenti ad alzarsi e a riprendere la sessione se rimangono seduti per più di tre minuti.

Per coloro che vogliono monitorare le loro prestazioni in dettaglio, lo smartwatch supporta 96 modalità di allenamento tracciando i dati in maniera avanzata, secondo le esigenze di tutti. 11 modalità di allenamento professionali, degli allenamenti più popolari tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto e altro ancora e altre 85 modalità di allenamento tra cui fitness, danza, giochi con la palla, sport acquatici, sport invernali e sport estremi. Gli utenti possono registrare le loro performance, supportati da sensori intelligenti che rilevano la frequenza e l’intervallo cardiaco, le calorie bruciate, il tempo di esercizio e molti altri dati.

Grande attenzione pone anche all’aspetto benessere. In questo senso eredita molte funzioni del GT2 Pro, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, del livello di ossigeno nel sangue e del livello di stress.

Huawei Watch Fit pesa 34 grammi e, secondo quanto afferma Huawei ha un’autonomia che può arrivare fino a 10 giorni. Il cinturino è disponibile in tre varianti colori: Mint Green, Sakura Pink e Graphite Black. Il prezzo di listino è di 129,90 euro.