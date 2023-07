Con Humane Ai Pin, è in arrivo l’intelligenza artificiale indossabile

Humane ha annunciato che il suo primo dispositivo, il cui lancio è previsto nel corso dell’anno, si chiamerà Humane Ai Pin.

Humane Ai Pin – spiega l’azienda – è un nuovo tipo di dispositivo autonomo con una piattaforma software che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per consentire esperienze innovative di personal computing.

Il dispositivo indossabile connesso e intelligente utilizza una serie di sensori che abilitano interazioni contestuali. Una selezione di queste interazioni è stata recentemente presentata per la prima volta pubblicamente nel TED Talk di Imran Chaudhri, “The disappearing computer – and a world where you can take AI everywhere“.

Imran Chaudhri ha fondato Humane insieme a Bethany Bongiorno: la startup ha attirato l’attenzione su di sé, nonché importanti finanziamenti, (anche) perché i due co-fondatori hanno lavorato a lungo, in precedenza, in Apple, dove hanno rivestito ruoli di rilievo. Ma soprattutto per la sua visione innovativa e intrigante del futuro del mobile computing.

Imran Chaudhri – evidenzia il suo profilo – è un designer, inventore e innovatore che ha trascorso oltre 20 anni in Apple, dove ha dato un importante contributo per creare alcuni dei prodotti più amati al mondo, come Macintosh, iPod, iPad, Apple Watch e iPhone. In particolare Imran è noto soprattutto per aver ideato l’innovativa interfaccia utente e le interazioni dell’iPhone ed è citato come inventore in migliaia di brevetti.

Bethany Bongiorno ha guidato i team alla base di alcuni dei prodotti più innovativi di Apple. In qualità di Director of Software Engineering, è stata responsabile della gestione di tutti i progetti software per iOS e macOS e ha svolto un ruolo di leadership fondamentale nell’esecuzione di progetti critici come il lancio dell’iPad originale.

Per questo dispositivo e fattore di forma che promettono di rivelarsi unici e profondamente innovativi, Humane sta collaborando con Qualcomm Technologies. Il primo device di Humane sarà infatti alimentato da una piattaforma Snapdragon avanzata di Qualcomm.

Come ha sottolineato con forza e convinzione Imran Chaudhri al suo TED Talk, Humane non ritiene che il futuro del computing personale passi da ulteriori schermi davanti agli occhi degli utenti. Né crede (pur non citando direttamente Apple Vision Pro) che la soluzione migliore sia quella di indossare degli occhiali smart.

Per Humane l’esperienza d’uso e l’interazione devono basarsi su qualcosa di più facile, più veloce, più potente, e più umano, come sottolinea bene il nome dell’azienda. Un qualcosa da indossare con naturalezza e che, letteralmente, scompaia alla vista. Ma che al tempo stesso consenta di portare sempre con sé, ovunque si vada, la potenza dell’intelligenza artificiale. Humane Ai Pin viene appunto descritto dall’azienda come un modo senza schermo, senza soluzione di continuità e con sensori per portare l’AI con sé ovunque.

Nello svelare il nome del device, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, co-fondatori di Humane, hanno commentato: “Siamo entusiasti di rivelare che il nostro primo dispositivo si chiamerà Humane Ai Pin. Il nostro Ai Pin offre alle persone l’opportunità di portare l’intelligenza artificiale con sé ovunque e di inaugurare una nuova era di personal mobile computing senza soluzione di continuità, senza schermo e con sensori.

Siamo inoltre lieti di annunciare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc. Humane e Qualcomm Technologies condividono la visione di un futuro tecnologico alimentato dall’intelligenza artificiale. L’esperienza di Qualcomm Technologies nel potenziare nuovi prodotti è impareggiabile e siamo orgogliosi di avere il loro supporto per il nostro dispositivo“.

Dev Singh, Vice President, Business Development di Qualcomm Technologies, Inc. ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Humane e che questo dispositivo indossabile clothing-based, primo nel suo genere, sia alimentato da Snapdragon. L’Ai Pin di Humane offrirà un’esperienza AI superiore e sarà dotato di un assortimento di funzionalità AI on-device. Il suo rivoluzionario ed elegante fattore di forma è dotato di potenti prestazioni, in modo da poter dare un senso alle informazioni contestuali in tempo reale e fornire a chi lo indossa un’esperienza nuova ed entusiasmante. Non vediamo l’ora di vedere dove porteranno questo dispositivo“.

Ziad Asghar, Senior Vice President, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. afferma: “L’Ai Pin di Humane offrirà un’esperienza AI superiore. Con l’avvento dell’IA generativa, l’Ai Pin e l’esperienza utente di Humane sfruttano in modo eccellente alcuni dei principali punti di forza dell’AI on-device e utilizzano informazioni contestuali in tempo reale per fornire all’utente casi d’uso dell’AI interessanti e personalizzati. Condividiamo la visione di Humane di portare l’AI con sé ovunque e di offrire l’AI on-device a tutti“.

Per avere un accesso prioritario quando Humane Ai verrà svelato entro l’anno, è possibile iscriversi a una lista d’attesa sul sito web di Humane.