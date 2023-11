Intelligenza artificiale indossabile, ecco Ai Pin: il device di Humane è in arrivo negli USA

L’uscita del primo prodotto di Humane, la startup fondata da due ex Apple, era prevista per la fine dell’anno: e infatti l’atteso dispositivo di intelligenza artificiale indossabile denominato Ai Pin sta per debuttare.

Non a livello globale, però, almeno per ora: l’annuncio sul sito dell’azienda indica infatti il 16 novembre come giorno di inizio dei pre-ordini, limitati al momento agli Stati Uniti. Humane ha confermato ufficialmente anche il prezzo, che partirà da 699 dollari, a cui poi si aggiunge l’abbonamento da 24 dollari al mese che negli USA sarà con T-Mobile.

Ma cos’è, quindi, questo Humane Ai Pin, e come funziona?

Non tutti i dettagli sono ancora accesibili, comunque Humane Ai Pin è un dispositivo indossabile basato su un’intelligenza artificiale contestuale, capace di recuperare informazioni dal web e integrata in ogni funzione del device.

Per l’interfaccia utente, la startup ha voluto osare qualcosa che superasse il paradigma dello schermo touch-screen. L’interfaccia la si può invece proiettare sul palmo della mano dell’utente, che diventa il display su cui scorrono i menu, le esperienze grafiche e così via.

È possibile interagire con questo Laser Ink Display con movimenti della mano, ed è possibile fare selezioni chiudendo due dita.

Naturalmente, sono disponibili anche i comandi vocali. Toccando il touchpad del dispositivo, è possibile chiedere all’Ai Pin qualsiasi cosa in qualsiasi momento, spiega Humane. E sono disponibili i gesti touch familiari, come il tap e lo swipe, per rispondere alle chiamate, controllare funzioni del dispositivo (ad esempio il volume) e così via.

Ai Pin è dotato di funzionalità intelligenti, come il filtro delle notifiche per eliminare quelle non necessarie e far sì che solo quelle dei contatti preferiti possano attirare la nostra attenzione, e aiuta l’utente a gestire le proprie priorità e a ricordare gli impegni.

Humane Ai Pin è anche in grado di setacciare i messaggi e le chiamate ricevute e di farci una sintesi di ciò che ci serve sapere, facendo risparmiare tempo prezioso all’utente.

Ai Pin funge anche da player musicale e l’azienda ha annunciato una partnership con Tidal al riguardo. Successivamente, includerà anche funzionalità di tracciamento della salute e del benessere, afferma Humane.

Il dispositivo supporta diverse lingue, sottolinea il produttore, ed è anche in grado di fare da interprete, traducendo il parlato in modo che l’utente possa comunicare, ad esempio, quando si trova in un Paese straniero di cui non conosce la lingua.

Consente poi di scattare foto (con una fotocamera da 13MP, con funzionalità video in arrivo in un secondo momento), appuntare delle annotazioni, stilare liste e tanto altro ancora.

Nella progettazione di Ai Pin, Humane assicura di aver prestato la massima attenzione al delicato tema della privacy.

L’elaborazione è affidata a un processore octa-core Qualcomm Snapdragon da 2.1 GHz con accelerazione on-device dell’intelligenza artificiale. Il dispositivo integra un sistema di proiezione a a laser per proiettare l’interfaccia sul palmo della mano.

Il sistema operativo di Ai Pin si chiama Cosmos: Humane sottolinea che l’OS è ottimizzato per le esperienze basate sull’AI, eseguite sul dispositivo e sul cloud.

Tra i partner, Humane cita Microsoft e OpenAI: ciò sembrerebbe confermare alcuni rumor che ipotizzano che l’architettura di intelligenza artificiale di Ai Pin sia basata sul modello GPT-4.

I fondatori sottolineano che sul device girano esperienze eseguite in streaming on-demand, non app. Humane fornisce però ad aziende terze la possibilità di contattare il team per esplorare la possibilità di integrare servizi con Ai Pin o altre opportunità di partnership. Ciò sembrerebbe includere la possibilità (magari in futuro) di un’apertura, se non ad app, forse a plug-in di terze parti.

Come dicevamo, non sono ancora noti tutti i dettagli della piattaforma, che si prospetta comunque molto interessante, perlomeno nelle potenzialità.

Dal punto di vista esteriore, Ai Pin di Humane sarà disponibile in tre finiture e il touchpad è ricoperto di Gorilla Glass Victus di Corning.

Il dispositivo stesso è composto da due parti: quella frontale, che include la piattaforma di computing, e un battery booster, per la batteria: un array di magneti consente di agganciarli tra loro e all’indumento. La batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata supporta la ricarica wireless.

Il dispositivo è dotato di connettività cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e GPS. E del network di Ai Pin, che l’azienda definisce Humane Wireless Service, Connected by T-Mobile.