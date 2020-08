L’IoT che verrà: la Academy di Vodafone e Politecnico di Torino

Si è completata la Vodafone IoT Academy, il percorso di formazione creato in collaborazione con il Politecnico di Torino che ha coinvolto 30 studenti per progettare soluzioni digitali per città e imprese.

Il progetto ha lo scopo di preparare gli ingegneri al lavoro di domani sia guardando all’innovazione tecnologica sia alle competenze digitali necessarie e ai nuovi modi di lavorare.

Gli studenti selezionati sono stati seguiti dal team coordinato dal professor Massimo Violante del Politecnico e da esperti di Vodafone Italia in qualità di tutor.

Il percorso formativo ha previsto l’alternanza di lezioni tradizionali nei primi mesi dell’anno per poi continuare con aule virtuali, seminari e momenti progettuali per la realizzazione delle soluzioni applicative disegnate per ambiti come Smart City, mobilità, sanità e sicurezza delle reti.

Gli studenti si sono adeguati velocemente e senza particolari difficoltà all’emergenza Covid-19 dimostrando in questi mesi senso di responsabilità e resilienza.

Ogni settimana sono stati organizzati uno o più incontri di avanzamento dei singoli progetti, per evidenziare i progressi effettuati e le criticità emerse nello sviluppo del progetto stesso. Il tutto con la partecipazione dei tutor per chiarire eventuali dubbi e per dare puntuali indicazioni su come procedere.

I ragazzi divisi in 5 gruppi hanno completato il percorso dell’Academy con la presentazione dei loro progetti durante un collegamento da remoto con una commissione valutatrice formata da docenti del Politecnico, manager di Vodafone ed i tutor che hanno seguito le attività dei singoli gruppi.

Le aree di valutazione sono state principalmente: l’innovazione tecnologica della soluzione; la customer experience con i benefici nell’utilizzo della soluzione e il business case che garantisce la sostenibilità economica del progetto.

Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone Business di Vodafone Italia, non ha nascosto la propria soddisfazione per il progetto Academy IoT: un momento importante per sostenere la crescita di quelle competenze digitali distintive che i giovani ingegneri saranno chiamati a reinventare continuamente.

Secondo il manager di Vodafone i progetti che studentesse e studenti hanno presentato dimostrano che gli ambiti di applicazione dell’Internet of Things e delle nuove tecnologie di connettività e convergenza come il 5G sono molto vasti.