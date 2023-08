Il backbone IP di Nokia alimenta la rete di ricerca europea GÉANT

Nokia, Nomios Group e GÉANT hanno annunciato che GÉANT, la collaborazione tra le reti nazionali di ricerca e istruzione (NREN) europee, implementerà una soluzione IP/MPLS all’avanguardia di Nokia nell’ambito di un accordo quadro decennale guidato da Nomios Group, fornitore leader in Europa di servizi e soluzioni di cybersecurity.

Nell’ambito del progetto di sostituzione del routing e della commutazione IP/MPLS GN5, GÉANT sarà la prima NREN al mondo a implementare interfacce di routing da 800 Gigabit Ethernet (GE), triplicando la capacità e potenziando la sua rete di 50.000 km e creando una base resiliente e sicura per la collaborazione estrema e la condivisione delle conoscenze tra un’alleanza internazionale di ricercatori.

GÉANT interconnette 40 NREN in 40 paesi europei e collega 50 milioni di utenti e istituzioni a più di 100 NREN aggiuntive in ogni regione del mondo. La rete dorsale IP ad alte prestazioni sarà il fondamento di una coalizione globale di ricercatori che si concentra su ricerche rivoluzionarie in discipline come la fisica delle alte energie, la biomedicina, la radioastronomia e le condizioni meteorologiche che influenzano il clima.

Negli ultimi cinque anni, la rete GÉANT ha registrato una crescita del traffico del 30% all’anno e ora trasporta più di 7 Petabyte di dati al giorno. Ciò è dovuto, in gran parte, alla proliferazione di strumenti come telescopi, sensori e rilevatori, che raccolgono più dati con maggiore precisione, sensibilità e velocità. I supercomputer elaborano grandi volumi di dati, analizzando e convalidando i risultati. Considerato l’alto livello di collaborazione tra istituzioni affini, i dati devono essere trasferiti in modo rapido, affidabile, sicuro ed economico.

Il progetto GÉANT GN5 IP/MPLS Routing and Switching Infrastructure Replacement rappresenta una partnership strategica go-to-market tra Nomios e Nokia, che riunisce la vasta esperienza di Nomios nella progettazione e nell’implementazione di solide soluzioni di rete e l’esperienza di Nokia nella fornitura di tecnologie di rete IP all’avanguardia per le reti più critiche del mondo. In base ai termini dell’accordo, Nomios e Nokia si occuperanno della sostituzione completa e dell’aggiornamento dell’infrastruttura di routing e switching IP/MPLS esistente di GÉANT, garantendo una maggiore scalabilità, sicurezza e affidabilità per le ampie operazioni di rete di GÉANT. Inoltre, Nomios e Nokia forniranno servizi completi di assistenza e manutenzione per garantire una connettività ininterrotta e operazioni senza intoppi per GÉANT e la sua vasta base di utenti.

Informazioni sulla tecnologia di Nokia

La piattaforma Nokia 7750 Service Router IP/MPLS, che sfrutta il silicio di elaborazione della rete FP5 sviluppato internamente e all’avanguardia, è progettata per scalare a supporto dei carichi di lavoro più impegnativi. Il chipset FP5 supporta la trasmissione a 800G, triplicando la capacità all’interno dell’ingombro esistente e consentendo a GÉANT di accedere a una larghezza di banda superiore a qualsiasi altra tecnologia di routing oggi disponibile. Un livello di protezione della rete è integrato direttamente nel chipset, per garantire l’integrità dei dati di ricerca in un momento in cui le minacce alla sicurezza, come gli attacchi DDoS e le violazioni dei dati, aumentano di dimensioni e gravità. Le innovazioni nel consumo energetico consentono di ridurre del 75% il consumo di energia rispetto ai chipset di routing precedenti, dando a GÉANT la possibilità di gestire volumi di dati sempre maggiori rispettando i propri obiettivi di sostenibilità.

Bram Peeters, Chief Technology Officer di GÉANT, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere il nostro rapporto con Nomios e Nokia implementando la tecnologia di rete IP ad alte prestazioni di Nokia nella nostra vasta infrastruttura di rete. La soluzione aggiunge le capacità di cui abbiamo bisogno per affrontare la prevista crescita esponenziale dei dati e i nostri problemi di sicurezza. Questo progetto garantisce che GÉANT modernizzi e mantenga l’essenziale rete di livello mondiale su cui fanno affidamento le comunità della ricerca e dell’istruzione sia in Europa che in più di 100 paesi in ogni regione.”

Mohamed El Haddouchi, amministratore delegato di Nomios, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente onorati ed entusiasti di esserci aggiudicati questa prestigiosa gara d’appalto da parte di GÉANT. Questa partnership con Nokia ci permette di sfruttare i nostri punti di forza combinati per fornire un’infrastruttura di routing e switching IP/MPLS all’avanguardia, consentendo a GÉANT di continuare a spingere i confini della connettività per la ricerca e l’istruzione in tutta Europa”.

Stephane Haulbert, Partner Business Leader di Nokia in Europa, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Nomios e di essere i primi a portare la velocità di 800GE in ambienti di ricerca rigorosi e ad alta intensità di banda come GÉANT. Si tratta di un risultato concreto che dimostra come la nostra tecnologia IP leader fornisca la capacità, la resilienza e la sicurezza necessarie per queste reti essenziali a capacità massiccia, con un consumo energetico ottimizzato di cui il settore ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Non vediamo l’ora di partecipare al continuo successo di GÉANT come fornitore di reti essenziali che promuovono la ricerca, l’istruzione e l’innovazione su scala globale”.