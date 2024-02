Vodafone e Cohere migliorano la capacità 5G del 50% in un nuovo test

Vodafone ha collaborato con Cohere Technologies per testare un nuovo software che potrebbe aumentare in modo efficiente ed economico la capacità delle reti 5G per i clienti fino al 50%.

Vodafone ha potuto dimostrare un notevole aumento della larghezza di banda utilizzando il software Universal Spectrum Multiplier (USM) di Cohere presso la sua rete open radio access (Open RAN) multi-vendor a Ciudad Real, vicino a Madrid, in Spagna.

Gli ingegneri di entrambe le aziende hanno registrato miglioramenti nelle prestazioni utilizzando dispositivi non modificati che lavorano su antenne e hardware di rete esistenti.

Il software USM consente a Vodafone di riutilizzare la larghezza di banda e di assegnarla ai singoli utenti indipendentemente dalla banda di spettro 4G e 5G utilizzata. Il software può essere integrato nel sito mobile o in remoto nel cloud, aumentando l’efficienza durante la distribuzione. Dimostra come le attuali reti programmabili possano essere espanse più facilmente per soddisfare la crescente domanda dei clienti senza costosi aggiornamenti delle apparecchiature.

Vodafone e Cohere stanno lavorando per incoraggiare i fornitori di rete a sviluppare apparecchiature radio access con interfacce open per supportare progressi software come questo.

Paco Martin, Head of Open RAN di Vodafone, ha spiegato che è la prima volta che il software viene testato su una rete urbana e che l’azienda è rimasta impressionata dalle sue prestazioni. Ha dichiarato: “cerchiamo continuamente in tutto il mondo le migliori innovazioni a vantaggio dei nostri clienti. Il software di Cohere ha superato le nostre aspettative“.

A seguito della dimostrazione in laboratorio del 2021, Vodafone e Cohere hanno recentemente messo alla prova il software USM sia all’interno che all’esterno, utilizzando 10 MHz di spettro nella banda dei 2,1 GHz su più telefoni. Il mese prossimo, le due aziende intendono condurre ulteriori test in giro per la città.

“Grazie al continuo supporto di Vodafone, siamo stati in grado di testare il nostro software USM negli scenari di rete wireless più difficili, dimostrando che possiamo migliorare le prestazioni della rete in tutti gli ambienti, dalle zone rurali alle aree urbane più densamente popolate“, ha dichiarato Ray Dolan, presidente e CEO di Cohere Technologies. “Ora siamo concentrati sull’integrazione dell’USM di Cohere con i partner per rendere questi vantaggi disponibili agli operatori a livello globale“.

Questa è una delle tante iniziative per aumentare la capacità 5G che Vodafone mostra nel suo stand al Mobile World Congress (MWC) 2024, che inizia il 26 febbraio. Recentemente, Vodafone ha testato con successo lo spettro mobile nella futura banda di frequenza superiore a 6GHz, segnando un importante sviluppo nel supportare l’insaziabile domanda di connessioni digitali più veloci e reattive.