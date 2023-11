VMware: innovazioni e partnership per il Software-Defined Edge

VMware definisce il software-defined edge come un’infrastruttura digitale distribuita per l’esecuzione di carichi di lavoro in diversi luoghi, vicino agli endpoint che producono o consumano dati. Si estende fino a dove si trovano gli utenti e i dispositivi: in ufficio, in viaggio, in un sito cellulare o in fabbrica.

A Barcellona, in occasione dell’evento Explore 2023, VMware ha annunciato nuove soluzioni e l’ampliamento delle partnership per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale dell’edge.

Basate sulla recente introduzione di VMware Software-Defined Edge, queste innovazioni e nuove integrazioni aiuteranno i clienti a semplificare, proteggere meglio e modernizzare i loro ambienti edge:

Nuove funzionalità di telemetria di VMware Edge Cloud Orchestrator per una migliore visibilità dei carichi di lavoro edge.

per una migliore visibilità dei carichi di lavoro edge. Introduzione di Intelligent Assist per VMware Software-Defined Edge per semplificare l’esperienza operativa di più soggetti.

per semplificare l’esperienza operativa di più soggetti. Una collaborazione ampliata per consentire ai clienti VMware SASE di utilizzare Microsoft Security Copilot .

. Nuovo Workflow Hub per VMware Telco Cloud Automation per supportare il rapido rollout dei siti cellulari.

per supportare il rapido rollout dei siti cellulari. Integrazione iniziale con Symantec per proteggere meglio il software-defined edge.

VMware affronta tutti e tre i livelli del software-defined edge: il livello superiore di calcolo edge che ospita le applicazioni e i carichi di lavoro; l’overlay intelligente in cui vengono eseguiti i servizi SD-WAN e di sicurezza; e il livello di rete underlay, che esegue il software per la connettività di rete attraverso le reti fisse e 5G per fornire orchestrazione e programmabilità di rete.

“L’introduzione di VMware Software-Defined Edge ha riscosso grande successo sia presso le aziende che presso i fornitori di servizi di comunicazione“, ha dichiarato Sanjay Uppal, senior vice president e general manager, Service Provider and Edge, VMware. “Fornisce la giusta dimensione dell’ingombro di calcolo, l’orchestrazione zero-touch e l’architettura di programmabilità della rete necessaria per eseguire una vasta gamma di carichi di lavoro all’edge.

Assistiamo a una diffusione del software-defined edge in luoghi periferici che vanno dai siti di celle Telco 5G, alle smart factory, alle sottostazioni energetiche, ai negozi retail 2.0 e alle filiali di tutte le aziende distribuite. Stiamo aiutando i clienti in tutte e quattro le fasi di implementazione: la telemetria edge è il primo passo, poi il consolidamento dei carichi di lavoro, il supporto per le applicazioni AI edge e le applicazioni in tempo reale nelle smart factory. Riusciamo a soddisfare questi casi d’uso incorporando l’intelligenza artificiale generativa, la sicurezza migliorata e l’automazione avanzata nel nostro portafoglio di software-defined edge“.

Ottenere approfondimenti sui carichi di lavoro all’edge con VMware Edge Cloud Orchestrator

Per rendere ancora più operativi i carichi di lavoro all’edge, VMware ha annunciato oggi le nuove funzionalità di telemetria di VMware Edge Cloud Orchestrator, in grado di fornire informazioni e visibilità sui carichi di lavoro all’edge, identificare i dispositivi finali e rendere disponibili informazioni contestuali su carichi di lavoro, calcolo e rete per accelerare la risoluzione dei problemi.

Presentato inizialmente in occasione del VMware Explore di Las Vegas, VMware Edge Cloud Orchestrator fornirà una gestione unificata per VMware SASE e VMware Edge Compute Stack, un’offerta unica nel settore per colmare il divario tra edge networking ed edge compute.

Semplificare l’esperienza operativa edge con l’AI generativa

L’edge computing si sta diffondendo con l’accelerazione dell’implementazione delle applicazioni aziendali all’edge. Tuttavia, sottolinea VMware, man mano che le aziende e i service provider trasformano i loro ambienti edge, possono aspettarsi diverse sfide: edge troppo complessi con dispositivi Internet of Thing (IoT), applicazioni, utenti e infrastrutture edge-native; proliferazione di strumenti con conseguente frammentazione degli insight; mancanza di budget, personale e competenze che portano a una scarsa esperienza operativa.

Per aiutare i clienti e i partner ad affrontare queste sfide, VMware presenta Intelligent Assist for VMware Software-Defined Edge per rendere operative la connessione, la protezione e la gestione dei carichi di lavoro, degli utenti e dei dispositivi IoT all’edge.

Basata su tecnologie di intelligenza artificiale generativa (AI), la soluzione dovrebbe estendere la potenza di VMware Edge Intelligence (precedentemente VMware Edge Network Intelligence) per accelerare l’automazione, ridurre il divario di competenze e velocizzare la risoluzione.

Nell’agosto del 2023, VMware ha annunciato Intelligent Assist, una famiglia di soluzioni basate sull’AI generativa e addestrate sui dati proprietari di VMware per semplificare e automatizzare tutti gli aspetti dell’IT aziendale in un’era multi-cloud. Secondo Gartner: “Nel 2022, circa il 5% delle implementazioni di edge computing prevedeva un qualche livello di ML – ma entro il 2026, almeno il 50% delle implementazioni di edge computing lo prevederà” (Gartner, Building an Edge Computing Strategy, Thomas Bittman, 12 aprile 2023).

Migliorare la sicurezza dell’edge con Microsoft Security Copilot

Oltre alle operazioni, VMware aiuterà i clienti a incorporare la tecnologia AI generativa nelle loro architetture software-defined edge. VMware ha annunciato oggi di aver aderito all’anteprima privata per i partner di Microsoft Security Copilot.

Microsoft Security Copilot è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che aiuta i clienti a rilevare e rispondere rapidamente alle minacce e a comprendere meglio il panorama complessivo delle minacce. VMware e Microsoft collaboreranno per offrire ai clienti VMware SASE la possibilità di condividere con Microsoft Security Copilot gli insight derivanti dalla loro implementazione SASE.

La partecipazione di VMware all’anteprima privata per i partner di Microsoft Security Copilot – afferma l’azienda – contribuirà ad aumentare gli eventi di sicurezza da cui lo strumento apprende per includere informazioni sulla sicurezza del perimetro di rete.

Consentire una rapida implementazione dei siti RAN con Workflow Hub

Oggi VMware ha annunciato anche VMware Telco Cloud Automation 3.0 con la disponibilità generale di Workflow Hub. Grazie a un framework recentemente sviluppato e no-code, Workflow Hub consente ai Communications Service Provider (CSP) di definire facilmente flussi di lavoro ripetibili e di scalarli su tutta la rete, in modo da risparmiare tempo, monitorare e risolvere i problemi di avanzamento e ridurre le spese operative.

Per quanto riguarda il provisioning e il deployment dei siti RAN, ad esempio, Workflow Hub consente a un operatore di mettere insieme rapidamente modelli precostituiti e di attingere a strumenti di terze parti per costruire un flusso di lavoro eseguibile e ripetibile per i siti di celle.

Grazie a Workflow Hub, l’operatore può quindi installare rapidamente nuovi siti di celle in poche ore, risparmiando tempo e costi operativi e facilitando l’implementazione di una rete completa su scala.