Come VMware sta trasformando le business operation all’edge

Le aziende e i service provider, sottolinea VMware, guardano all’edge come alla prossima frontiera della trasformazione digitale. Oggi le implementazioni edge sono costituite da integrazioni proprietarie di hardware e software personalizzati e stanno lasciando il posto al nuovo edge definito dal software, intelligente, programmabile e scalabile.

Nel corso di VMware Explore 2023 di Las Vegas, VMware ha annunciato nuove funzionalità, soluzioni e servizi per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale dell’edge.

Le novità includono:

Nuove funzionalità di orchestrazione VMware Edge per orchestrare e gestire più servizi edge su scala.

Una nuova soluzione per il settore retail edge per supportare meglio il coinvolgimento dei clienti, la prevenzione delle perdite e la trasformazione dei punti vendita.

Un servizio di connettività gestita VMware Edge di prossima disponibilità che consente ai provider di servizi wireless di fornire servizi 4G / 5G privati alle aziende.

“La crescente domanda di edge computing in tutti i settori industriali sta spingendo verso l’automazione e l’orchestrazione“, ha dichiarato Sanjay Uppal, senior vice president e general manager di Service Provider and Edge, VMware. “VMware Edge Cloud Orchestrator è un nuovo potente strumento che estende le nostre comprovate capacità di automazione e orchestrazione della rete per aiutare le organizzazioni a installare, configurare, gestire e mantenere le loro implementazioni edge in modo più sicuro ed economico. Sulla base della nostra storia di scalabilità dell’edge networking dai carrier alle aziende, VMware Edge Cloud Orchestrator è la prima soluzione edge realmente definita dal software per un’infrastruttura ‘end-to-edge’ scalabile“.

VMware Edge Cloud Orchestrator

Le aziende stanno cercando di trasformare sia il valore che offrono ai loro clienti sia il modo in cui lo offrono. La sfida per raggiungere l’obiettivo di sfruttare efficacemente l’edge è rappresentata dalla complessità delle persone, dei processi e della tecnologia. Ciò include la mancanza di una connettività affidabile con un data center centrale o un cloud, la mancanza di competenze IT in loco presso siti diversi e la necessità di scalare le implementazioni a migliaia di siti, spesso attraverso domini e confini geografici.

Per affrontare queste sfide, VMware ha presentato nuove e migliori funzionalità di orchestrazione per l’edge. VMware Edge Cloud Orchestrator (in precedenza VMware SASE Orchestrator) fornirà una gestione unificata per VMware SASE e VMware Edge Compute Stack, un’offerta unica nel settore per colmare il divario tra edge networking e edge compute.

I miglioramenti apportati all’orchestratore aiuteranno i clienti a pianificare, distribuire, eseguire, visualizzare e gestire i loro ambienti edge in modo semplice e senza attriti, consentendo loro di eseguire applicazioni edge-native focalizzate sui risultati di business. VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO) offrirà una gestione olistica dell’edge fornendo un’unica console per gestire l’infrastruttura di calcolo edge, la rete e la sicurezza.

VMware definisce l’edge software-defined come un’infrastruttura digitale distribuita che fa girare i carichi di lavoro su più postazioni, vicino agli endpoint che producono e consumano dati. Si estende fino a dove si trovano gli utenti e i dispositivi, che siano in ufficio, in viaggio o in fabbrica. Le aziende hanno bisogno di soluzioni per collegare questi elementi in modo più sicuro e affidabile alla rete aziendale più ampia, in modo scalabile. VMware Edge Cloud Orchestrator è fondamentale per consentire un approccio software-defined edge. L’approccio di VMware al software-defined edge prevede un’infrastruttura di dimensioni corrette (riduzione dello stack al minimo ingombro possibile), un’orchestrazione pull-based (gli aggiornamenti di sicurezza e amministrativi vengono “tirati” dal carico di lavoro) e la programmabilità della rete (definita da API e codice).

“Audi vuole portare l’automazione di fabbrica a un livello superiore e beneficiare di un’infrastruttura edge scalabile nei suoi stabilimenti in tutto il mondo“, ha dichiarato Jörg Spindler, Global Head of Manufacturing Engineering di Audi. “L’Edge Cloud 4 Production di Audi sarà il componente chiave di questa trasformazione digitale, sostituendo i singoli PC e l’hardware in officina. In definitiva, aumenterà i tempi di attività della fabbrica, l’agilità e la velocità di implementazione di nuove applicazioni e strumenti sulla linea di produzione. VMware Edge Compute Stack (ECS) e VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO) offriranno ad Audi un modo scalabile per gestire un’infrastruttura edge distribuita, gestire le risorse in modo più efficiente e ridurre i costi operativi“.

VMware Edge Compute Stack commercializza il progetto Keswick

Le aziende hanno incontrato e affrontato casi d’uso dell’edge computing in officine, negozi, piattaforme petrolifere e altro. Secondo IDC, l’edge computing è diventato mainstream in quanto la capacità di distribuire applicazioni e dati alle postazioni sul campo è un elemento chiave della maggior parte delle iniziative di trasformazione digitale. Si prevede che la spesa mondiale per l’edge computing sarà di 208 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 13,1% rispetto al 2022.

Sulla scia del lancio di VMware Edge Cloud Orchestrator, VMware ha presentato nuove funzionalità di orchestrazione per VMware Edge Compute Stack basate sul progetto Keswick. Keswick è disponibile oggi come Technology Showcase e consente agli amministratori edge di lavorare insieme a VMware per sviluppare casi d’uso. I clienti potranno beneficiare di una gestione semplificata del ciclo di vita di applicazioni e infrastrutture basate su macchine virtuali (VM) e container. La tecnologia offre una configurazione pull-based con provisioning zero touch e supporta i principi GitOps per la gestione dello stato desiderato. Grazie a funzionalità scalabili di distribuzione e operatività, aiuterà inoltre i clienti ad automatizzare gli aggiornamenti di sicurezza nell’infrastruttura edge e sarà ideale per gli edge che non dispongono di una connessione di rete stabile in entrata.

Il supporto di VMware Edge Compute Stack per le applicazioni nuove ed esistenti consente ai clienti di consolidare l’hardware e modernizzare le applicazioni al proprio ritmo. L’architettura a bassa latenza aiuta a gestire la robotica ad alta velocità e a condividere le risorse GPU tra le applicazioni. In questo modo si riducono i costi generali dell’infrastruttura e della gestione, consentendo ai clienti di scalare le operazioni edge per le innovazioni di oggi e del futuro. VMware offre l’affidabilità e la resilienza necessarie ai clienti per eseguire in modo ripetitivo le applicazioni di Operational Technology (OT) più rigide.

VMware Retail Edge: piattaforma per l’innovazione e l’ottimizzazione dei negozi

La nuova soluzione VMware Retail Edge porta l’agilità, la facilità di gestione e la migliore sicurezza di VMware Edge Compute Stack negli ambienti dei negozi al dettaglio. Un’unica piattaforma software-defined per offrire risultati aziendali critici, VMware Retail Edge consente ai clienti di creare, eseguire, gestire, connettere e proteggere i servizi aziendali in tutti i punti vendita, in modo semplice ed economico.

Con VMware Retail Edge, i clienti possono ridurre i costi e la gestione dell’infrastruttura all’interno del punto vendita, distribuire in remoto e mantenere le applicazioni on demand e accelerare l’implementazione di applicazioni AI di nuova generazione. VMware Retail Edge rende più rapida ed economica l’adozione di soluzioni dei partner, consolidando queste applicazioni su un’unica piattaforma scalabile di innovazione per i punti vendita.

Combinando VMware Retail Edge con le soluzioni di partner come Chooch.ai e StratoDesk, i retailer possono aumentare il coinvolgimento dei clienti, salvaguardare i ricavi e migliorare la trasformazione dei punti vendita.

Disponibilità iniziale di VMware Private Mobile Network

VMware ha annunciato anche che VMware Private Mobile Network, un servizio di connettività gestita per accelerare la trasformazione digitale dell’edge: inizierà a essere disponibile a partire da questo trimestre (Q3 del FY24).

VMware collabora con i provider di servizi wireless per aiutare a eliminare la complessità associata alle reti mobili private e consentire alle aziende di concentrarsi sugli obiettivi strategici. Basato su VMware Edge Compute Stack, VMware Private Mobile Network offre ai service provider la tecnologia VMware di cui si fidano, perfettamente integrata nelle piattaforme di gestione IT esistenti.

Questo consente una rapida implementazione e gestione e orchestrazione senza sforzo. VMware ha inoltre annunciato che sta collaborando con i wireless service provider Betacom, Boingo Wireless e Federated Wireless come partner beta iniziali per questa nuova offerta.

Supporto di diversi casi d’uso in ambito edge

VMware offre alle aziende la soluzione Edge giusta per affrontare diversi casi d’uso al giusto prezzo e sta collaborando con i clienti per affrontare con successo i seguenti casi d’uso Edge:

Manufacturing : supporto per veicoli autonomi, digital twin, gestione dell’inventario, sicurezza e protezione.

: supporto per veicoli autonomi, digital twin, gestione dell’inventario, sicurezza e protezione. Retail: supporto per la prevenzione delle perdite, la gestione dell’inventario, la sicurezza e la computer vision.

supporto per la prevenzione delle perdite, la gestione dell’inventario, la sicurezza e la computer vision. Energy : consente di aumentare la visibilità e l’efficienza della produzione, di ridurre i tempi di inattività non programmati e di mantenere la compliance alle normative.

: consente di aumentare la visibilità e l’efficienza della produzione, di ridurre i tempi di inattività non programmati e di mantenere la compliance alle normative. Healthcare: supporto per i wearable IoT , le utenze intelligenti e la robotica chirurgica.

“Boingo sta collaborando con VMware per migliorare le proprie reti private 5G gestite che collegano dispositivi mobili e IoT in aeroporti, stadi e grandi luoghi. La Private Mobile Network di VMware semplifica l’integrazione e la gestione della rete, aiutandoci ad accelerare le implementazioni“, ha dichiarato Derek Peterson, Chief Technology Officer di Boingo.