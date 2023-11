Vmware Explore: abilitiamo il percorso multi-cloud dei nostri clienti

Le più recenti soluzioni inserite nel portafoglio, i servizi e le collaborazioni annunciati in occasione di VMware Explore 2023 Barcellona promuovono l’approccio cloud smart.

Ai VMware Explore 2023 si Barcelona, la società americana ha annunciato nuove offerte, servizi e partnership ampliate che consentono ai clienti di adottare un approccio cloud smart al loro percorso multi-cloud e di portare la potenza dell’intelligenza artificiale in azienda.

La trasformazione digitale è al centro dell’attenzione delle imprese che desiderano accelerare il ritmo dell’innovazione. Insieme ai suoi partner dell’ecosistema, VMware si impegna a supportare le aziende ad adottare con successo un approccio “Cloud Smart”, offrendo flessibilità e scelta tra più cloud, per trasformare la complessità del multi-cloud in un vantaggio competitivo. Contenstualmente, VMware sta intensificando i propri sforzi per facilitare l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale generativa nelle imprese, basandosi sugli annunci in ambito Private AI fatti durante lo scorso VMware Explore 2023 di Las Vegas, e avviando nuove iniziative di collaborazione con i partner di settore.”.

VMware Explore: introdurre la potenza dell’AI nelle aziende

Il vero potenziale dell’IA generativa resta inesplorato se le aziende non possono garantire la privacy dei propri dati e ridurre al minimo i rischi legati alla proprietà intellettuale durante l’addestramento, la personalizzazione e il servizio dei loro modelli di AI. VMware ha annunciato nuove iniziative e partnership allargate per favorire l’adozione dell’Intelligenza Artificiale generativa da parte delle aziende e sfruttare il valore dei dati sicuri, tra cui:

L’introduzione di VMware Private AI with Intel , una nuova collaborazione con l’obiettivo di aiutare le aziende a costruire e implementare modelli di AI e a incrementarne le prestazioni sfruttando la potenza di VMware Cloud Foundation insieme al kit software AI di Intel, processori e acceleratori hardware.

, una nuova collaborazione con l’obiettivo di aiutare le aziende a costruire e implementare modelli di AI e a incrementarne le prestazioni sfruttando la potenza di VMware Cloud Foundation insieme al kit software AI di Intel, processori e acceleratori hardware. Una collaborazione tra IBM e VMware mira a portare IBM watsonx negli ambienti on premises. Grazie a questa sinergia, i clienti potranno combinare VMware Private AI e Red Hat OpenShift per abilitare funzionalità di intelligenza artificiale generativa in modo rapido e trasparente.

Modernizzare, ottimizzare e proteggere meglio l’impresa multi-cloud

Durante l’evento VMware Explore Europe, VMware ha presentato nuove offerte che permettono ai clienti di sfruttare la potenza dell’AI generativa per modernizzare, ottimizzare e proteggere in modo più efficace applicazioni, operazioni e dati in qualsiasi cloud. I punti salienti includono:

L’introduzione di VMware Data Services Manager , che consente all’IT di gestire i data services in esecuzione su VMware Cloud in modo coerente e più sicuro, e i nuovi progressi di VMware Cloud Foundation che offrono vantaggi per i moderni carichi di lavoro AI/ML e AI generativa.

, che consente all’IT di gestire i data services in esecuzione su VMware Cloud in modo coerente e più sicuro, e i nuovi progressi di che offrono vantaggi per i moderni carichi di lavoro AI/ML e AI generativa. Google Cloud AlloyDB Omni è il primo database di terze parti compatibile con PostgreSQL integrato nativamente con VMware Cloud Foundation attraverso VMware Data Services Manager e VMware vSAN.

è il primo database di terze parti compatibile con PostgreSQL integrato nativamente con VMware Cloud Foundation attraverso VMware Data Services Manager e VMware vSAN. Prevenzione, rilevamento e ripristino completi dal ransomware con l’anteprima tecnologica di VMware Intelligent Threat Detection e l’introduzione di VMware Live Recovery .

con l’anteprima tecnologica di e l’introduzione . Con oltre 50 partner a livello globale, VMware Sovereign Cloud include ora nuovi servizi per gli sviluppatori, i dati e la sicurezza, come i servizi dati integrati attraverso VMware Cloud Director e i partner dell’ecosistema e l’ampliamento delle funzionalità all’interno di strumenti “developer-centric” come VMware Tanzu e VMware NSX per consentire una rapida distribuzione delle applicazioni con controlli precisi sul flusso dei dati.

come i servizi dati integrati attraverso VMware Cloud Director e i partner dell’ecosistema e l’ampliamento delle funzionalità all’interno di strumenti “developer-centric” come VMware Tanzu e VMware NSX per consentire una rapida distribuzione delle applicazioni con controlli precisi sul flusso dei dati. Nuovi aggiornamenti per Spring, il principale framework di sviluppo Java, e miglioramenti per Tanzu Application Platform, Tanzu Data Solutions e Tanzu Intelligence Services che aiuteranno i team a sviluppare, gestire e ottimizzare applicazioni più performanti in modo più rapido, economico e sicuro.

Semplificare, proteggere meglio e modernizzare gli ambienti edge

Le aziende e i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) stanno attivamente ricercando modalità per semplificare, proteggere e modernizzare gli ambienti edge. Oggi VMware annuncia nuove innovazioni per aiutare i clienti ad accelerare l’adozione del software-defined edge, tra cui:

Nuove funzionalità di telemetria di VMware Edge Cloud Orchestrator per fornire insight e visibilità sui carichi di lavoro edge, indentificando i dispositivi finali.

per fornire insight e visibilità sui carichi di lavoro edge, indentificando i dispositivi finali. Intelligent Assist for VMware Software-Defined Edge per rendere operativa la connessione, la protezione e la gestione dei carichi di lavoro, degli utenti e dei dispositivi IoT sull’edge.

per rendere operativa la connessione, la protezione e la gestione dei carichi di lavoro, degli utenti e dei dispositivi sull’edge. Una collaborazione estesa tra Microsoft e VMware per consentire ai clienti VMware SASE di utilizzare Microsoft Security Copilot, uno strumento incentrato sull’identificazione di minacce e anomalie che sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale generativa.

per consentire ai clienti VMware SASE di utilizzare Microsoft Security Copilot, uno strumento incentrato sull’identificazione di minacce e anomalie che sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale generativa. Il nuovo Workflow Hub per VMware Telco Cloud Automation per supportare il rapido rollout dei siti cellulari.

per supportare il rapido rollout dei siti cellulari. Integrazione iniziale con Symantec Cloud Secure Web Gateway per una migliore protezione del software-defined edge.

Potenziamento e migliore protezione della forza lavoro ibrida

VMware annuncia funzionalità di automazione avanzate e nuove integrazioni di terze parti fornite attraverso la piattaforma Anywhere Workspace che forniscono alle organizzazioni gli strumenti necessari per semplificare i flussi di lavoro IT, potenziare la sicurezza e migliorare l’efficienza complessiva. Gli aggiornamenti includono:

L’introduzione della gestione Mac di nuova generazione per semplificare i flussi di lavoro IT e ridurre i costi. VMware annuncia Hub Health, nuove linee guida di sicurezza di terze parti e una nuova dashboard di gestione degli aggiornamenti per macOS per consolidare ulteriormente uno spazio di lavoro autonomo, auto-riparante, auto-configurante e auto-protetto.

per semplificare i flussi di lavoro IT e ridurre i costi. VMware annuncia Hub Health, nuove linee guida di sicurezza di terze parti e una nuova dashboard di gestione degli aggiornamenti per macOS per consolidare ulteriormente uno spazio di lavoro autonomo, auto-riparante, auto-configurante e auto-protetto. Una partnership ampliata per l’integrazione di Workspace ONE con Intel per automatizzare il rilevamento delle vulnerabilità a livello di hardware, firmware e driver.

Per le ultime novità e ulteriori informazioni su come VMware sta offrendo un percorso più veloce e intelligente verso il cloud per le aziende digitali, ti invitiamo a visitare il media kit di VMware Explore 2023 Barcelona.