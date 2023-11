VMware e Intel partner, per automatizzare il rilevamento delle vulnerabilità

Per garantire la sicurezza end-to-end all’odierna forza lavoro distribuita è necessaria la collaborazione con un solido ecosistema di partner: VMware continua a innovare con i suoi partner tecnologici e ora, in occasione di Explore Barcelona 2023, presenta integrazioni ampliate con Intel che consentono esperienze ibride più sicure.

In occasione di VMware Explore 2023 Las Vegas, VMware ha presentato le dashboard per la gestione delle vulnerabilità in Workspace ONE e ha sottolineato la necessità di una gestione completa delle vulnerabilità, che comprenda la valutazione, l’assegnazione delle priorità, la correzione e la reportistica.

Oggi VMware annuncia l’ampliamento della partnership con Intel per automatizzare il rilevamento delle vulnerabilità a livello di hardware, firmware e driver, portando avanti il suo impegno per una gestione olistica delle vulnerabilità.

L’esclusiva integrazione con il servizio cloud Intel Device Health – spiega l’azienda – alimenterà i dati di telemetria di tutti i processori Intel Core a Workspace ONE UEM per fornire migliori informazioni sulle vulnerabilità a livello di sistema operativo.

I team IT e di sicurezza saranno in grado di proteggere le loro organizzazioni in modo più proattivo contro le minacce a livello di firmware e hardware grazie alla connessione delle informazioni sulle vulnerabilità di Intel e alle funzionalità di reporting e rimedio delle vulnerabilità di Workspace ONE. L’integrazione migliorerà la sicurezza degli endpoint e aumenterà la velocità e l’efficienza dell’identificazione e della correzione delle vulnerabilità.

“Intel e VMware hanno una collaborazione di lunga data e siamo orgogliosi dell’ultimo passo compiuto oggi per offrire ai nostri clienti in comune maggiori vantaggi in termini di gestione e sicurezza IT“, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus EVP e GM, Intel Client Computing Group. “L’integrazione delle funzionalità di gestione Intel vPro e ora anche del servizio cloud Intel Device Health, con Workspace ONE, fornisce una soluzione endpoint unica che aiuterà le aziende a soddisfare le esigenze della loro forza lavoro ibrida“.