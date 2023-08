VMware amplia Tanzu per accelerare l’app delivery su scala enterprise

VMware ha presentato una serie di nuove potenti offerte per VMware Tanzu con l’obiettivo di fornire ai clienti una soluzione completa per lo sviluppo, la distribuzione e l’ottimizzazione delle applicazioni su più cloud.

Tanzu è una soluzione modulare basata su una piattaforma dati e controllo comuni, con il supporto di interfacce aperte che consentono ampie integrazioni nell’ecosistema. Concentrandosi sulla visibilità centrata sulle applicazioni, sull’ottimizzazione proattiva e sulla gestione multi-cloud, la piattaforma Tanzu ora unisce i prodotti esistenti Tanzu e Aria a nuove integrazioni, innovazioni e miglioramenti del portafoglio, rivoluzionando così la distribuzione delle applicazioni.

Le applicazioni moderne e il multi-cloud sono al centro della trasformazione digitale. Una ricerca VMware mostra che oltre il 70% dei CIO sta sviluppando nuove applicazioni cloud native e che le applicazioni moderne progettate per il modello any-cloud hanno ormai superato le applicazioni tradizionali all’interno delle aziende. I leader aziendali riconoscono che l’agilità del software e la velocità di lancio sul mercato sono fondamentali per il successo competitivo e l’aumento del fatturato aziendale. Di conseguenza, le aziende stanno dando priorità alle strategie di modernizzazione delle applicazioni e alle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, il machine learning, Kubernetes, le soluzioni open-source e gli ecosistemi multi-cloud per ottenere un vantaggio competitivo.

“Le applicazioni rappresentano la forza trainante delle aziende più innovative e delle migliori esperienze clienti. Garantire una distribuzione su larga scala delle applicazioni può risultare difficile, e sta diventando sempre più complesso. Il nostro obiettivo è aumentare l’agilità aziendale dei nostri clienti accelerando lo sviluppo, la distribuzione e la gestione delle applicazioni“, ha dichiarato Purnima Padmanabhan, senior vice president e general manager, Modern Apps and Management Business Group di VMware. “Tanzu e Aria si stanno ora evolvendo nella nuova generazione della piattaforma applicativa Tanzu e nei nuovi Tanzu Intelligence Services. Grazie all’attenzione focalizzata sulle applicazioni e all’integrazione tramite dati e controlli condivisi, VMware Tanzu offre un’esperienza semplificata di platform engineering e cloud operations e una migliore agilità del software“.

L’evoluzione di Tanzu Application Platform

VMware Tanzu Application Platform personalizza l’esperienza degli sviluppatori e ottimizza l’app delivery. Oggi, VMware annuncia che Tanzu Application Platform combina nuove innovazioni per il platform engineering e operations con le funzionalità esistenti di Tanzu for Kubernetes Operations, per aiutare le aziende a fornire una piattaforma interna world-class. Tanzu Application Platform, ora ampliata, comprende:

Il nuovo VMware Tanzu Application Engine (versione beta), che introdurrà potenti capacità per i team applicativi, consentendo loro di soddisfare i requisiti aziendali quali l’alta disponibilità, una connettività più sicura e la scalabilità. L’ingegneria della piattaforma sarà in grado di incorporare questi requisiti in uno spazio applicativo curato che li applicherà automaticamente e continuamente durante l’esecuzione, anche su cluster Kubernetes e cloud diversi.

(versione beta), che introdurrà potenti capacità per i team applicativi, consentendo loro di soddisfare i requisiti aziendali quali l’alta disponibilità, una connettività più sicura e la scalabilità. L’ingegneria della piattaforma sarà in grado di incorporare questi requisiti in uno spazio applicativo curato che li applicherà automaticamente e continuamente durante l’esecuzione, anche su cluster Kubernetes e cloud diversi. Operazioni Kubernetes multi-cloud migliorate grazie al nuovo lifecycle management per Azure Kubernetes Services (AKS) , oltre a AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Tanzu Kubernetes Grid e la visibilità dei costi dei cluster per Kubernetes FinOps, alimentata da VMware Tanzu CloudHealth.

grazie al nuovo , oltre a e la visibilità dei costi dei cluster per Kubernetes FinOps, alimentata da VMware Tanzu CloudHealth. Un portale per gli sviluppatori che estende i modelli di app (app template) e l’automazione della supply chain più sicura, con la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esperienza grazie al supporto beta per un ecosistema di plugin open source e DIY Backstage.

che estende i modelli di app (app template) e l’automazione della supply chain più sicura, con la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esperienza grazie al supporto beta per un ecosistema di plugin e DIY Backstage. Un’ esperienza migliorata per gli sviluppatori aziendali con Spring Framework 6, Spring Boot 3, il nuovo supporto .NET Core e un’integrazione IDE più profonda.

con Spring Framework 6, Spring Boot 3, il nuovo supporto .NET Core e un’integrazione più profonda. Una nuova console di amministrazione per gli ingegneri di piattaforma, per configurare e gestire le funzionalità e le applicazioni di Tanzu Application Platform.

Discovery Limited, azienda leader a livello globale nel settore delle assicurazioni sanitarie, sta utilizzando Tanzu Application Platform per i clienti interni, con l’obiettivo di portarli al successo e adattarli ed evolverli in base alle necessità. Secondo Johan Marais, senior platform services manager di Discovery Limited, “le soluzioni VMware Tanzu ci hanno permesso di rivoluzionare la nostra piattaforma applicativa, rafforzare la sicurezza del cloud e ridurre i costi legati al cloud pubblico del 40%. Siamo impegnati nel continuare a sfruttare appieno queste soluzioni avanzate per offrire un servizio ancora migliore ai nostri clienti“.

VMware Tanzu Intelligence Services

La gestione delle applicazioni tra vari cloud è un intreccio di complessità tecnologica e dati. I silos distribuiti di strumenti e dati rendono difficile ottenere visibilità sulle dipendenze tra applicazioni, infrastrutture e servizi. La centralizzazione della gestione di questi sistemi eterogenei e la condivisione dei dati aiutano a eliminare i silos. Ciò consente ai team di rispondere più rapidamente ai problemi e di ottimizzare continuamente le applicazioni e gli ambienti grazie a insight approfonditi e facilmente accessibili.

I nuovi Tanzu Intelligence Services includono elementi del portafoglio VMware, integrando una piattaforma dati comune per potenziare l’ingegneria della piattaforma e le operazioni cloud. I Tanzu Intelligence Services ottimizzano in modo proattivo i costi, le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni su tutti i cloud con funzionalità ML/AI integrate. VMware ha presentato le seguenti innovazioni e i seguenti miglioramenti:

VMware Tanzu with Intelligent Assist (anteprima tecnologica) migliorerà le operazioni, trasformandole da reattive a proattive, semplificando notevolmente i flussi di lavoro operativi attraverso un’esperienza di chatbot conversazionale alimentata dall’AI generativa che sfrutta l’architettura di dati federati nelle soluzioni integrate di VMware Tanzu Hub.

migliorerà le operazioni, trasformandole da reattive a proattive, semplificando notevolmente i flussi di lavoro operativi attraverso un’esperienza di chatbot conversazionale alimentata dall’AI generativa che sfrutta l’architettura di dati federati nelle soluzioni integrate di VMware Tanzu Hub. VMware Tanzu CloudHealth consentirà di ottenere risparmi sui costi grazie a previsioni basate sul ML (versione beta), migliorando la pianificazione del budget e il rightsizing dinamico di Kubernetes senza downtime .

consentirà di ottenere risparmi sui costi grazie a previsioni basate sul ML (versione beta), migliorando la pianificazione del budget e il rightsizing dinamico di Kubernetes senza . VMware Tanzu Insights consentirà ai team operativi di risolvere con maggiore efficacia i problemi grazie a una visibilità completa e a insight basati su ML/AI attraverso ambienti Kubernetes distribuiti, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.

consentirà ai team operativi di risolvere con maggiore efficacia i problemi grazie a una visibilità completa e a insight basati su ML/AI attraverso ambienti Kubernetes distribuiti, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure. VMware Tanzu Guardrails migliora la governance multi-cloud grazie alla nuova automazione basata su policy per creare “landing zone” su AWS e Azure, introducendo l’applicazione automatizzata delle policy.

migliora la governance multi-cloud grazie alla nuova automazione basata su policy per creare “landing zone” su AWS e Azure, introducendo l’applicazione automatizzata delle policy. VMware Tanzu Transformer aumenta il successo delle iniziative di migrazione e modernizzazione delle app grazie al supporto per la valutazione e la pianificazione della migrazione verso i cloud VMware e i cloud pubblici, attraverso flussi di lavoro di pianificazione. Le API per le integrazioni di terze parti sono attualmente in fase di rilascio in beta.

VMware Aria continua a offrire soluzioni di gestione del cloud attraverso le suite di prodotti Aria Automation e Aria Operations, progettate per gli ambienti infrastrutturali basati su VMware Cloud. Aria Universal Suite è disponibile come soluzione standalone e come parte delle edizioni VMware Cloud.