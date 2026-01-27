NVIDIA Earth-2 e il futuro del meteo: modelli AI open per clima e nowcasting

NVIDIA ha presentato Earth-2, una nuova famiglia di modelli, librerie e strumenti AI open source pensati per trasformare il modo in cui vengono realizzate le previsioni meteorologiche e climatiche. L’obiettivo è chiaro: rendere accessibili capacità avanzate di forecasting basate su intelligenza artificiale a ricercatori, startup, aziende e agenzie governative, superando i limiti di costo e complessità dei modelli numerici tradizionali.

Secondo NVIDIA, Earth-2 rappresenta il primo stack software completamente aperto e accelerato per la meteorologia AI. Copre l’intero flusso di lavoro, dall’assimilazione dei dati iniziali fino alle previsioni globali a medio termine e alle previsioni locali ad alta risoluzione. Codice, modelli, ricette di personalizzazione e strumenti di inferenza sono disponibili apertamente, consentendo alle organizzazioni di eseguire e adattare le soluzioni sui propri sistemi.

I modelli chiave della piattaforma Earth-2

La famiglia Earth-2 open weather include tre componenti principali.

Earth-2 Medium Range utilizza l’architettura Atlas per generare previsioni meteorologiche fino a 15 giorni, coprendo oltre 70 variabili atmosferiche, tra cui temperatura, pressione, vento e umidità. NVIDIA afferma che questo modello supera diversi riferimenti open per accuratezza su molte metriche standard.

Earth-2 Nowcasting, basato su StormScope, sfrutta modelli generativi per produrre previsioni locali di precipitazioni e dinamiche temporalesche su scala chilometrica, con finestre temporali che vanno da zero a sei ore. Le simulazioni possono essere generate in pochi minuti, offrendo un’alternativa molto più rapida rispetto ai sistemi fisico-numerici tradizionali.

Earth-2 Global Data Assimilation, costruito sull’architettura HealDA, crea condizioni atmosferiche iniziali globali – istantanee di temperatura, umidità, vento e pressione – in pochi secondi su GPU, invece che in ore su supercomputer. Combinato con Medium Range, consente pipeline AI end-to-end per la previsione del tempo.

Questi modelli si affiancano ad altri componenti già presenti nello stack Earth-2, come CorrDiff per il downscaling ad altissima risoluzione e FourCastNet3 per previsioni estremamente rapide, oltre all’integrazione di modelli aperti provenienti da centri di ricerca meteorologica e provider cloud.

Un ecosistema aperto per applicazioni reali

Il valore di Earth-2 non è solo tecnologico, ma anche operativo. NVIDIA punta a creare un ecosistema aperto che permetta a chiunque di sperimentare e distribuire modelli meteo AI avanzati.

Secondo l’azienda, Earth-2 è già utilizzato da servizi meteorologici nazionali, fornitori di previsioni, aziende energetiche e operatori di rete elettrica. I casi d’uso includono previsioni globali quotidiane, nowcasting locale, stime della produzione da fonti rinnovabili e simulazioni di eventi estremi.

In alcuni scenari reali, organizzazioni hanno riportato riduzioni fino al 90% dei tempi di calcolo per previsioni ad alta risoluzione rispetto ai metodi tradizionali. Nel settore energetico, i modelli vengono valutati per migliorare la gestione del rischio climatico e ottimizzare l’equilibrio tra domanda e offerta.

Impatto sul futuro della meteorologia e del climate computing

Con Earth-2, NVIDIA punta a democratizzare l’accesso alle previsioni meteorologiche avanzate, eliminando la dipendenza esclusiva da supercomputer costosi e infrastrutture specializzate. Questo approccio potrebbe avere effetti concreti su settori come agricoltura, energia, trasporti, protezione civile e pianificazione urbana.

La disponibilità dei modelli in formato open accelera inoltre la collaborazione tra comunità scientifica, sviluppatori e aziende, favorendo un ciclo di innovazione più rapido.

In sintesi, Earth-2 introduce una nuova generazione di strumenti AI per il meteo e il clima: più aperti, più veloci e potenzialmente più accessibili. Se l’adozione continuerà a crescere, potrebbe ridefinire gli standard operativi della previsione meteorologica nei prossimi anni.