Verizon, cessione in vista per Yahoo e AOL : 5 miliardi dal fondo Apollo

Verizon e Apollo Global Management hanno annunciato che i fondi gestiti dalle affiliate di Apollo hanno stipulato un accordo per acquisire Verizon Media per 5 miliardi di dollari.

Verizon manterrà una partecipazione del 10% nella società, che sarà nota come Yahoo alla chiusura della transazione e continuerà ad essere guidata dal Ceo Guru Gowrappan.

Verizon Media comprende marchi storici come Yahoo e AOL.

Secondo quanto affermato dalla società di telecomunicazioni, la cessione del ramo di azienda consentirà a Verizon Media di perseguire in modo aggressivo le aree di crescita e di favorire i suoi dipendenti, inserzionisti, partner editoriali e quasi 900 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo.

Verizon Media ha registrato una crescita dei ricavi forte e diversificata anno su anno negli ultimi due trimestri, guidata da marketing diversificato, ecommerce B2C, abbonamenti e partnership strategiche.

Yahoo, uno dei marchi di media digitali più noti al mondo e la quarta proprietà Internet più visitata a livello globale, continua a evolversi come punto di riferimento per il mercato finance, e molto popolare per la ricerca di notizie fra gli appartenenti alla generazione Z.

Secondo i termini dell’accordo con Apollo Global Management, la società riceverà 4,25 miliardi di dollari in contanti, interessi privilegiati per 750 milioni e manterrà una partecipazione del 10% in Verizon Media.

La transazione include le attività di Verizon Media, inclusi i suoi marchi e le sue attività. La transazione è soggetta al soddisfacimento di alcune condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2021.