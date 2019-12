Veeam rilascia una soluzione di backup e recovery nativa per Aws

Veeam Backup for Aws è una soluzione per il backup da Aws ad Aws con funzionalità di ripristino di Veeam, disponibile sia in versione gratuita che a pagamento in Aws Marketplace.

Il prodotto è integrato con la soluzione principale di Veeam, Backup & Replication, che consente di gestire i propri dati, siano essi cloud, virtuali o fisici, all'interno della stessa piattaforma.

La nuova soluzione punta a rendere ancora più semplice per i client e i fornitori di servizi cloud proteggere, gestire e ripristinare nativamente i workload Aws.

Veeam offre la flessibilità di archiviare i dati nello stesso cloud (cross-region o cross-account), on-premises, o in altri ambienti supportati da Veeam – VMware V-Sphere, Microsoft Hyper-V o Nutanix AHV.

La facilità d'uso è una delle caratteristiche di Veeam Backup for AWS, che viene offerto chiavi in mano tramite AWS Marketplace, mentre le funzionalità di ripristino includono funzioni come il ripristino a livello di file per le snapshot native e i backup Veeam.

Integrato nella soluzione, Cloud Backup Cost Estimator è uno strumento progettato per fornire maggiori controlli e risparmi sui costi simulando le spese di gestione per evitare costi eccessivi prima di avviare i backup.

Per i clienti Veeam, l’integrazione con Veeam Backup & Replication permetterà avere il controllo sui propri dati in cloud proteggendo e gestendo i backup AWS insieme ad altri dati virtuali, fisici e in cloud.

Gli altri benefici segnalati da Veeam riguardano backup Nativo per Aws e ripristino, pensato per i carichi di lavoro originati nel cloud con supporto per le snapshot native e i backup Veeam, con ottimizzazione dei costi per la conservazione a lungo termine dei dati in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3); mobilità Ibrida flessibile senza cloud lock-in, che ripristina o migra qualsiasi carico di lavoro on-premises direttamente ad AWS e ripristina file o dati da AWS a qualsiasi altro ambiente supportato da Veeam (es. VMware V-Sphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV); backup e recupero di tutti i carichi di lavoro da un'unica interfaccia; spostamento dei carichi di lavoro in ambienti cloud con una licenza Veeam Universal (VUL) che segue in modo flessibile il carico di lavoro.

La disponibilità di Veeam Backup for AWS su AWS Marketplace è prevista per dicembre 2019.

Si può iniziare scaricando la versione gratuita limitata al backup di 10 unità. La licenza rimanda al pagamento in base all’effettivo uso, a partire da 40 dollari anno, per esempio, e include il supporto 24/7/365.