Veeam Backup for Salesforce elimina il rischio di perdere dati e metadati

Veeam Software, lo specialista delle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati per la Modern Data Protection, ha annunciato il lancio su Salesforce AppExchange del nuovo Veeam Backup for Salesforce, che elimina il rischio di perdere dati e metadati di Salesforce a causa di errori umani, problemi di integrazione e altri scenari di perdita di dati.

Integrato direttamente con Salesforce, Veeam Backup for Salesforce è attualmente disponibile su AppExchange, il mercato cloud aziendale globale che mette in contatto clienti di tutte le dimensioni e di tutti i settori con applicazioni pronte da installare o personalizzabili e con consulenti certificati Salesforce per risolvere qualsiasi sfida aziendale.

Questa nuova soluzione di Veeam – sottolinea la società di Modern Data Protection – consente alle aziende di implementare un ambiente di backup on-premise o nel cloud, fornendo accesso e controllo ai dati e ai metadati di Salesforce. Fornisce inoltre potenti funzionalità di ripristino rapido per i reparti IT e gli amministratori di Salesforce, compreso il ripristino granulare e massivo di record, gerarchie, campi, file e metadati di Salesforce.

Questa nuova offerta si basa sul successo di Veeam Backup for Microsoft 365, estendendo la piattaforma di livello enterprise di Veeam a un altro ambiente SaaS leader del settore, afferma l’azienda.

Che si tratti di un errore con uno script, un caricatore di dati o un problema di integrazione, l’interfaccia utente (UI) semplice e facile da usare di Veeam Backup for Salesforce aiuta gli utenti a risolvere i problemi e a recuperare i dati in pochi clic, senza eseguire backup aggiuntivi, eseguire lunghi confronti di backup completi o causare duplicati.

Le principali funzionalità di Veeam Backup for Salesforce includono:

Salesforce native: creato appositamente per I backup e per ripristinare i dati e i metadati di Salesforce.

creato appositamente per I backup e per ripristinare i dati e i metadati di Salesforce. Recupero veloce e flessibile: ripristina le gerarchie, i campi, i file e i metadati di Salesforce.

ripristina le gerarchie, i campi, i file e i metadati di Salesforce. Dati protetti: esegue backup ovunque, in sede o in cloud (AWS, Azure, ecc.).

esegue backup ovunque, in sede o in cloud (AWS, Azure, ecc.). Programmazione personalizzata: impostazione di pianificazioni di backup granulari e impostazioni di conservazione a livello di oggetto.

impostazione di pianificazioni di backup granulari e impostazioni di conservazione a livello di oggetto. Gestione semplificata: diverse istanze di Salesfroce gestite da un’unica console.

diverse istanze di Salesfroce gestite da un’unica console. Modifiche incrementali: creazione continua di backup con sincronizzazione incrementale e pianificazione flessibile per i dati di Salesfroce.

creazione continua di backup con sincronizzazione incrementale e pianificazione flessibile per i dati di Salesfroce. Interfaccia utente semplice e facile da usare: criteri di backup e processi di ripristino eseguiti in pochi minuti.

criteri di backup e processi di ripristino eseguiti in pochi minuti. Vedi e confronta: visualizza le versioni di record e metadati e le confronta rapidamente con la produzione.

visualizza le versioni di record e metadati e le confronta rapidamente con la produzione. Ripristino gerarchia: ripristino granulare degli oggetti collegati a qualsiasi record.

Condotto per conto di Veeam da una società di ricerca indipendente, il Veeam Salesforce Protection Trends Report 2022 ha intervistato 800 leader e partner IT imparziali in tutto il mondo. Da questo rapporto è emerso che la maggior parte dei professionisti IT riconosce che la ragione più importante per proteggere i dati Salesforce è il potenziale di un’importazione o di un ingerimento di dati errati. Le altre ragioni sono coerenti con la stessa ampiezza dei rischi che affliggono altre piattaforme IT, tra cui: best practice e mandati normativi, problemi di sicurezza informatica ed errori causati dagli utenti, dalle applicazioni o dagli archivi di dati (corruzione).

Veeam rilascia anche una versione gratuita di questa soluzione: Veeam Backup for Salesforce Community Edition. La Community Edition offre backup e ripristino completamente gratuiti dei dati Salesforce per le organizzazioni con 50 licenze utente Salesforce o meno.

Veeam Backup for Salesforce è un prodotto standalone separato che rappresenta una nuova aggiunta alla piattaforma Veeam. Disponibile da oggi presso gli oltre 35.000 partner tecnologici di Veeam, è venduto in abbonamenti annuali da uno a cinque anni per utente.

Attualmente Veeam offre due pacchetti introduttivi di 12 mesi:

Fino a 300 utenti per 2.000 dollari US