VAST Data raccoglie 118 milioni di dollari per la sua piattaforma dati per l’AI

VAST Data, azienda all’avanguardia nella fornitura di piattaforme dati per l’intelligenza artificiale, ha annunciato la conclusione del Round di Finanziamento Serie E, con una raccolta di fondi pari a 118 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Fidelity Management & Research Company, con la partecipazione di New Enterprise Associates (NEA), BOND Capital e Drive Capital.

Il finanziamento – sottolinea l’azienda – servirà a portare avanti la mission di VAST Data di fornire una nuova categoria di infrastrutture che ponga i dati al centro del modo in cui i sistemi pensano, reagiscono e scoprono. Questa innovazione consentirà alle organizzazioni di affrontare efficacemente le sfide più urgenti legate ai dati, conseguendo progressi senza precedenti nella tecnologia, nell’economia, nelle dinamiche sociali e nella ricerca scientifica.

VAST Data Platform unifica servizi di storage, database e motori di calcolo per container in un’unica piattaforma software scalabile, progettata da zero per alimentare strumenti di IA e accelerazione GPU nei moderni data center e cloud. La piattaforma consente alle organizzazioni di comprendere tutti i dati, sia strutturati che non, così come esistono nel mondo naturale, promuovendo la generazione di insight avanzati e facilitando la creazione di nuovo valore.

“È necessario disporre di una nuova struttura dati per l’AI“, dichiara Renen Hallak, CEO e co-fondatore di VAST Data. “Per avere un impatto reale nell’era dell’AI e del deep learning, non basta avere molti dati, ma dati di alta qualità, organizzati correttamente e disponibili nel posto giusto, al momento giusto. VAST Data Platform offre un’infrastruttura di AI che apre le porte alla scoperta automatizzata che può risolvere alcune delle sfide più complesse dell’umanità“.

“Riteniamo che VAST Data sia un pioniere nell’ambito delle GPU per l’intelligenza artificiale“, dichiara Scott Sandell, Presidente, CEO e CIO di NEA. “Con il Deep Learning al centro dell’importante sviluppo dell’Intelligenza Artificiale che stiamo attualmente vivendo, l’interesse e gli investimenti in VAST Data sono in costante crescita e siamo entusiasti di collaborare con l’intero team dell’azienda per promuovere l’innovazione nel settore globale della tecnologia dell’intelligenza artificiale“.

Il finanziamento segue un 2023 decisivo, contraddistinto da: