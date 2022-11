Userbot lancia Ovy for Sales, la piattaforma B2B per convertire gli utenti di un sito in opportunità di business

Dopo il successo europeo di Ovy for Email, il primo assistente virtuale potenziato dall’AI in grado di generare risposte complete e personalizzate che riducono i tempi di gestione quotidiana delle e-mail, Userbot – azienda italiana che opera nel campo dell’Intelligenza Artificiale – lancia Ovy for Sales, primo prodotto in Italia progettato per rendere i team di vendita delle aziende b2b più produttivi, identificando gli utenti che arrivano sul sito, le informazioni personali e professionali, il loro intento di acquisto sulla base del comportamento, e consentendo di avviare conversazioni di vendita personalizzate via chat. Ovy for Sales consente ai venditori di creare pipeline di qualità e massimizzare la velocità di vendita utilizzando gli insight in tempo reale al fine di avviare azioni di marketing per convertirli in nuovi clienti.

Il bisogno a cui risponde la piattaforma è quello di aumentare la conversione online degli utenti B2B in vere opportunità di business, accrescendo la produttività della forza vendita delle aziende. Infatti, secondo una ricerca condotta da Gartner, un buon 89,9% delle aziende utilizza due o più fonti di dati di contatto con gli utenti per soddisfare le loro esigenze di acquisto e incrementare le vendite; questo si traduce in un effort di tempo ed economico importante per l’azienda. Le mail altro strumento importante sono ormai troppe nelle caselle di manager e imprenditori, infatti secondo Gartner solo il 23,9% delle e-mail di vendita viene aperto. In questo contesto il 72,4% delle company ha già in programma l’acquisto di tecnologie per lo sviluppo delle stesse. Ecco perché risulta fondamentale investire in strumenti che aiutino i sales developer a trovare un maggior numero di acquirenti, aumentando sia la quantità che la qualità dei contatti.

Ovy for Sales si configura come una piattaforma di accelerazione dei ricavi che consente di convertire il flusso dei visitatori in lead per incrementare la produttività e dare una spinta al fatturato. Attraverso la funzionalità “visitor identikit” sarà possibile avere una panoramica di tutte le aziende e gli utenti che atterrano sul sito, i loro comportamenti come numero pagine viste o tempo su una pagina, per comprendere come e quando agire inviando messaggi personalizzati e automatici per sviluppare il business – via chat. È prevista, inoltre, anche la funzione per fissare un incontro con i potenziali clienti tramite azioni mirate al coinvolgimento e alla conversione dei visitatori in tempo reale.

Grazie alla data intelligence, Ovy for Sales acquisisce tutte le informazioni chiave come il nome dell’azienda, il settore, la grandezza e le possibili figure chiave da contattare; in base al tempo trascorso sul sito web e alle pagine viste, assegna un punteggio a ciascun visitatore definendone la temperatura all’intento di acquisto; successivamente, tramite contatto diretto via chat, Ovy for Sales procede all’ingaggio in tempo reale dei visitatori fino all’eventuale conversione finale, qualificando automaticamente gli utenti, contrassegnando i lead migliori e prenotando incontri di vendita con il rappresentante giusto, mandando notifiche ai sales in qualsiasi momento per fargli sapere chi è sul sito e mette in atto delle azioni. Infine, la piattaforma collega automaticamente gli strumenti di vendita al CRM dell’utente per favorire una gestione ottimale delle interazioni tra aziende e clienti (potenziali o esistenti), riducendo i costi operativi del 30% e massimizzando la produttività del team.

“Dopo il successo di Ovy, siamo entusiasti del riscontro ottenuto anche da Ovy for Sales. Il prodotto nasce da un’esigenza reale e condivisa da tutti i professionisti e le aziende, medie e piccole imprese, che vogliono facilitare e aumentare l’engagement di nuovi clienti, customizzando le strategie di marketing e ottimizzando, allo stesso tempo, il lavoro dei team vendita.” – così commenta Gionata Fiorentini, CEO di Userbot.

“L’applicazione della Data Intelligence è un plus non soltanto nell’identificazione dei visitatori sul sito, ma soprattutto nell’acquisizione di informazioni su aziende e utenti chiave in base al loro comportamento online. Fin dall’avvio dell’azienda, siamo sempre stati convinti che i Big Data e l’intelligenza artificiale saranno il futuro del Business aziendale.” – aggiunge Antonio Giarrusso, Founder & Executive Chairman di Userbot.

È possibile provare gratuitamente per 14 giorni tutte le funzionalità della piattaforma di Data&Business intelligence, Ovy for Sales.