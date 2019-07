Ups a onda sinusoidale: quando usarli e perchè

Le apparecchiature produttive e anche le normali utenze domestiche possono essere danneggiate da repentini sbalzi della tensione, ad esempio nel caso dell’accensione contemporanea di più elettrodomestici: ecco perchè si deve affrontare il tema dell'onda sinusoidale.

Il caso tipico è quello dei Pc, specie se equipaggiati con un alimentatore di scarsa qualità. Questi apparecchi lavorano a bassissimi voltaggi e uno sbalzo di tensione può causare lo spegnimento improvviso o anche,un cortocircuito dei componenti interni.

A valle delle cabine di trasformazione, la rete elettrica, e perciò anche l’impianto elettrico domestico, erogano corrente elettrica alternata (AC), ovvero corrente nella quale la polarità è continuamente invertita nel tempo.

L’inversione avviene in modo progressivo e può essere rappresentata in un grafico come un’onda ciclica di tipo sinusoidale, con frequenza costante a 50 Hz.

Oltre a proteggere le utenze durante gli eventi critici come i black-out, i gruppi di continuità (Ups) svolgono un ruolo fondamentale proprio a protezione delle apparecchiature più sensibili agli sbalzi di tensione.

Dato che gli Ups sono installati fra l’impianto elettrico e le utenze, una delle loro principali funzioni consiste proprio nella corretta erogazione della corrente anche nel caso di sbalzi della tensione nell’impianto.

A seconda della qualità dell’Ups, la corrente può essere erogata secondo:

• lo stesso andamento sinusoidale “puro”: tipico della corrente erogata dalla rete di distribuzione, se non addirittura migliore

• un andamento sinusoidale “approssimato”: invece dell’onda pura, in questo caso il grafico sarà composto da linee spezzate (pseudo-sinusoidali)

• un andamento “quadro”: è il caso peggiore, da evitare per tutte le apparecchiature non dotate di un buon alimentatore.

Un esempio di Ups a onda sinusoidale

Un esempio di Ups a onda sinusoidale è l'Easy UPS SMVS line interactive, creato da Schneider Electric per dare alle piccole e medie imprese la protezione dell’alimentazione anche in condizioni di rete instabile.

L'Easy Ups gestisce un ampio intervallo di tensioni e condizioni di alimentazione instabili con un’uscita perfettamente sinusoidale in funzionamento da batteria.

L’elevato fattore di potenza e la robustezza della struttura metallica, lo rendono adatto anche per applicazioni in ambienti industriali e difficili.

Con l’aggiunta della scheda di rete opzionale, oltre al controllo remoto Easy Ups SMVS è compatibile con EcostruxureIT, la piattaforma di Schneider Electric cloud based che garantisce una supervisione semplice via app.

Caratteristiche di Easy Ups SMVS line interactive

Fattore di potenza : aumento della potenza di uscita reale con 0,7 F

Onda sinusoidale pura: il dispositivo in alimentazione di emergenza da batteria riceverà una forma pura di onda sinusoidale, ideata per emulare l’alimentazione di rete elettrica

Struttura metallica robusta : è adatto per applicazioni industriali

Compatibile con i generatori: consente di adattare l’Ups per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o nelle applicazioni con generatori

Regolazione automatica della tensione: aumenta la bassa tensione e abbassa l'alta tensione automaticamente a livelli idonei alle apparecchiature in campo

Connettore della batteria: per scollegare la batteria durante il trasporto ed evitare il problema della scarica profonda (senza carichi applicati), che ne ridurrebbe la vita attesa

Porta a contatti puliti e slot intelligente, mette a disposizione contatti puliti per il monitoraggio remoto dell’Ups. Una slot consente di aggiungere una scheda di gestione (opzione) per consentire il monitoraggio remoto dell’Ups.

