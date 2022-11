Un chatbot per prenotare corse Uber via WhatsApp, con Infobip

Infobip , la piattaforma globale di comunicazione cloud, ha sviluppato un chatbot con intelligenza artificiale per Uber.

Si tratta – afferma l’azienda – della prima iniziativa a livello mondiale di un chatbot che consente ai clienti di prenotare corse tramite WhatsApp, creando un’esperienza semplice e unica nel suo genere.

Il chatbot è stato progettato e implementato su WhatsApp Business utilizzando la piattaforma Answers di Infobip.

La soluzione WhatsApp to Ride (WA2R) è ora disponibile per gli utenti di Uber nell’area di Delhi, una delle città con i livelli di traffico più alti del mondo.

Il lancio è avvenuto dopo un’esperienza pilota a Lucknow lo scorso dicembre, in cui Uber ha ricevuto una percentuale significativa di richieste di corse da parte di nuovi utenti, dimostrando la potenziale adattabilità del prodotto al mercato.

Secondo Gartner, entro il 2025 l’80% delle aziende che si occupano di assistenza clienti abbandonerà le app mobili native a favore della messaggistica omnicanale per offrire una migliore customer experience. Oggi più che mai – sottolinea Infobip –, anziché cercare di allontanare gli utenti dalle loro app preferite, è importante che aziende e brand capiscano e interpretino le loro preferenze.

“I clienti si stanno sempre più allontanando da un approccio basato esclusivamente sulle app e vogliono, invece, comunicare con i brand utilizzando il loro metodo preferito. Le aziende devono quindi essere presenti dove sono i loro clienti e fornire un customer journey end-to-end all’interno dei canali che utilizzano.

Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova soluzione chatbot WhatsApp per Uber e non vediamo l’ora di vederne l’impatto ora e in futuro, man mano che la sua diffusione continuerà. Inoltre, siamo ancora più entusiasti di essere la piattaforma globale di comunicazione cloud di entrambe le aziende coinvolte, Uber e WhatsApp”, ha dichiarato Silvio Kutić, CEO di Infobip.

“Vogliamo semplificare il più possibile l’esperienza di viaggio con Uber ai nostri nuovi consumatori e, per farlo, dobbiamo incontrarli sulle piattaforme con cui si sentono a proprio agio. La nostra partnership con WhatsApp ci permette di fare ciò, offrendo agli utenti un nuovo modo di prenotare una corsa attraverso un canale semplice, conosciuto e affidabile.

Siamo contenti di poter collaborare con Infobip per creare una nuova esperienza per i clienti durante la prenotazione di una corsa con Uber”, ha affermato Abhilekh Kumar, Director, Business Development, Uber India South Asia.

“Dopo il successo dell’esperienza WhatsApp to ride a Lucknow, siamo entusiasti di espandere la partnership di WhatsApp con Uber e di lanciare questo servizio per gli utenti di Delhi. La semplicità dell’esperienza di prenotazione di corse all’interno dell’interfaccia di WhatsApp ha aiutato Uber ad acquisire nuovi utenti e siamo felici di poterli sostenere nella loro crescita.

Uber e le aziende di tutti i settori stanno sfruttando la piattaforma WhatsApp Business per costruire una serie di soluzioni personalizzate che aiutino a migliorare la customer satifaction e consentano un maggior coinvolgimento. Non vediamo l’ora di continuare a costruire partnership con le aziende per aiutarle ad entrare in contatto con nuovi clienti che utilizzano WhatsApp quotidianamente”, ha dichiarato Ravi Garg, Director, WhatsApp Partnerships, India.

Con oltre due miliardi di utenti a livello globale e circa 400 milioni solo in India, WhatsApp è uno dei canali di messaggistica più usati al mondo. Uber ha quindi scelto la piattaforma Answers di Infobip per sfruttare la popolarità e la praticità di WhatsApp e migliorare l’esperienza dei clienti. Answers, l’assistente virtuale smart di Infobip, rende il processo di prenotazione di una corsa più semplice e veloce. Grazie alle sue funzionalità multilinguistiche in inglese e hindi, il chatbot di Infobip aiuta Uber a espandere ulteriormente la sua portata.

I clienti Uber di Delhi devono semplicemente inviare un messaggio al numero di Uber, scansionare un QR code o cliccare su un link per aprire una chat su WhatsApp con Uber. Gli autisti avranno a disposizione le stesse funzioni di sicurezza e le stesse protezioni dell’app. Uber ha pubblicato un video su YouTUbe che fornisce informazioni su WA2R.

Infobip e Uber collaborano dal 2014, prima con gli SMS e poi con le soluzioni di number masking, per garantire la protezione delle informazioni dei conducenti. Oltre a WhatsApp, la piattaforma di chatbot di Infobip può essere implementata su tutti i canali di comunicazione, tra cui Viber, SMS e Facebook Messenger. Implementando i chatbot, le aziende possono ridurre i costi operativi e aumentare la soddisfazione dei clienti, grazie alla loro disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

