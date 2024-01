Ufficiale: Vodafone rifiuta l’offerta di fusione da parte di iliad

Dopo la proposta fatta a Vodafone il 18 dicembre 2023 di unire le attività italiane del Gruppo Vodafone e del Gruppo iliad, iliad ha presentato a Vodafone un’offerta migliorata con l’obiettivo ribadito di creare lo sfidante più innovativo nel settore delle telecomunicazioni in Italia. Il gruppo Vodafone ha rifiutato questa nuova offerta

I termini chiave della nuova offerta di iliad rifiutata da Vodafone

Una fusione paritaria attraverso la creazione di una NewCo ;

Vodafone Italia valutata a 10,45 miliardi di euro di enterprise value. Il gruppo Vodafone avrebbe ricevuto 6,6 miliardi di euro in contanti e un finanziamento da parte degli azionisti di 2,0 miliardi di euro;

iliad Italia, con un enterprise value di 4,25 miliardi di euro. Il gruppo iliad avrebbe ricevuto 400 milioni di euro in contanti e un finanziamento da parte degli azionisti di 2,0 miliardi di euro;

revoca dell’opzione di acquisto inizialmente prevista a favore del Gruppo iliad.

Il Gruppo iliad sostiene che la combinazione di queste due società fornirebbe di gran lunga la migliore soluzione per sostenere il settore delle telecomunicazioni italiano.

Prendendo atto di questa decisione, il Gruppo iliad proseguirà naturalmente la sua attuale strategia, basandosi sull’enorme successo ottenuto in Italia:

Oltre 10,5 milioni di abbonati alla telefonia mobile dal lancio nel maggio 2018;

Una posizione di leadership in termini di aumento dei nuovi abbonati a Internet fisso tra i 5 grandi operatori;

Oltre 1,0 miliardi di euro di ricavi generati entro il 2023 e break-even sull’OFCF.

Il Gruppo iliad intende continuare a rafforzare le sue posizioni nel mercato italiano e perseguire la sua strategia offensiva per guadagnare quote di mercato in tutti i segmenti.

Il commento ufficiale di Vodafone

Abbiamo appena ricevuto il commento ufficiale di Vodafone: “A dicembre abbiamo comunicato che stiamo esplorando opzioni con diverse parti in Italia. Abbiamo interrotto le discussioni con Iliad mentre continuano le interlocuzioni con altre parti”