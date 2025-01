Snom Sraps: la svolta nella gestione di centralini e terminali IP

Come afferma Snom Technology, affermato produttore di soluzioni per le telecomunicazioni su IP ad uso professionale, i fornitori di servizi IP coinvolti in più progetti contemporaneamente, affrontano quotidianamente la sfida di configurare, manutenere e aggiornare una moltitudine di terminali IP: un compito che richiede tempo e il cui livello di costo, soprattutto per l’assistenza in loco, è spesso decisivo per l’assegnazione di una commessa.

Con SRAPS, introdotto da Snom nel 2019 come successore del suo Redirection Server (RDS), lo specialista berlinese del VoIP ha segnato una svolta nella gestione di centralini e telefoni IP.

A differenza di un Redirection Server, che si limita al semplice reindirizzamento delle richieste di configurazione, con SRAPS Snom ha sviluppato per la prima volta servizi di provisioning erogati in modalità hosted. SRAPS consente di installare e gestire terminali IP in maniera completa e automatizzata senza la necessità di un intervento in loco.

Mark Wiegleb, Head of Customer-Success di Snom, rivela che ormai circa il 95% di tutti i telefoni Snom installati vengono attivati tramite SRAPS. “I modelli commerciali a fornitura diretta (drop shipment) si basano su sistemi come SRAPS”, aggiunge Wiegleb. “Gli operatori non potrebbero offrire e scalare i loro servizi se i tecnici dovessero installare e configurare manualmente ogni telefono in loco.”

Dall’introduzione, Snom lavora incessantemente all’ottimizzazione e allo sviluppo della piattaforma. Negli ultimi anni, sono stati fatti significativi investimenti sia nel campo della sicurezza, sia nella creazione di un’API REST moderna, sicura e completa per il servizio di provisioning, grazie a cui i fornitori di servizi possono di integrare la piattaforma nei loro sistemi e processi senza soluzione di continuità. Un aspetto particolarmente rilevante per i fornitori di servizi, ma non solo, sottolinea l’azienda.

Anche le aziende possono ora preconfigurare i propri telefoni IP con impostazioni personalizzate prima ancora che ricevano i dati di provisioning effettivi dal PBX. Che si tratti di aggiornamenti del firmware, interfacce utente personalizzate, caricamento automatico di certificati client o rubriche XML: le possibilità sono molteplici. La piattaforma dispone inoltre di un’autenticazione a più fattori (MFA) per una protezione aggiuntiva degli account utente e contro accessi non autorizzati.

Grazie a queste e ad altre funzionalità, la soluzione ha contribuito al notevole incrementato della popolarità dei terminali IP soprattutto nei grandi progetti negli ultimi cinque anni. Inoltre, il servizio garantisce la conformità al GDPR e l’archiviazione di tutti i dati in Germania, un fattore non trascurabile.

“I vantaggi per fornitori e team tecnici sono evidenti”, spiega Mark Wiegleb. “La configurazione e inizializzazione automatizzata dei telefoni consentono ai tecnici di risparmiare tempo e denaro, concentrandosi su compiti più complessi: tramite SRAPS molti problemi di configurazione possono essere risolti anche da remoto, riducendo così tempi e costi per interventi in loco e aumentando la soddisfazione del cliente.”

Nonostante l’incessante attività di sviluppo di ulteriori funzionalità e integrazioni, Snom offre la piattaforma gratuitamente ai propri clienti. “Questo è il nostro contributo concreto per migliorare l’efficienza e la competitività dei nostri partner”, conclude Wiegleb.