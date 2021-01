Twitter investe nelle newsletter e annuncia l’acquisizione di Revue

L’acquisto, per una somma non rivelata, fa parte dello sforzo di Twitter per competere con altre società di social media che consentono agli utenti di guadagnare denaro dai loro follower, poiché l’industria delle newsletter gode di un picco di popolarità.

Twitter si è mosso in modo aggressivo negli ultimi due mesi per acquisire start-up e al tempo stesso sta cercando di ampliare la propria offerta, diversificando gli orizzonti tecnolgici e di investimento.

A dicembre ha acquistato Squad, una società di social video, e questo mese ha acquisito il servizio di trasmissione sociale Breaker per creare conversazioni audio su Twitter.

L’emergenza coronavirus ha evidenziato la necessità di attrarre nuovi investimenti e nuove fonti di reddito per il social network.

Infatti, l’amministratore delegato e fondatore di Twitter Jack Dorsey si era espresso durante la scorsa estate affermando che era nelle primissime fasi di esplorazione la ricerca di flussi di entrate alternativi, compresi i servizi in abbonamento .

Revue è stata fondata nei Paesi Bassi nel 2015 e ha sei dipendenti. Per ora, continuerà a funzionare come un servizio indipendente, ma nel futuro Twitter prevede di integrare Revue all’interno di Twitter per poterne massimizzare il potenziale.