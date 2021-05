Twitter compra Scroll e investe sugli abbonamenti ad free

Twitter ha annunciato l’acquisizione di Scroll, un servizio in abbonamento che offre ai lettori un modo migliore per leggere i contenuti di lunga durata sul web, rimuovendo gli annunci e altre distrazioni del sito web che possono rallentare l’esperienza.

Il servizio entrerà a far parte dei piani più ampi di Twitter per investire in abbonamenti, afferma la società, e verrà successivamente offerto come una delle funzionalità premium che Twitter fornirà agli abbonati.

Gli abbonati Premium potranno utilizzare Scroll per leggere facilmente i loro articoli dalle agenzie di stampa e dal prodotto di newsletter di Twitter, Revue , un’altra acquisizione recente che è già stata integrata nel servizio di Twitter.

Quando gli abbonati utilizzano Scroll through Twitter, una parte delle entrate dell’abbonamento andrà a supportare gli editori e gli scrittori che creano il contenuto, spiega la società in un annuncio .

Il servizio di Scroll oggi funziona su centinaia di siti, tra cui The Atlantic, The Verge, USA Today, The Sacramento Bee, The Philadelphia Inquirer e The Daily Beast, tra gli altri. Per i lettori, l’esperienza di utilizzo di Scroll è simile a quella di una “visualizzazione del lettore”: annunci, tracker e altri elementi inutili del sito Web vengono rimossi in modo che i lettori possano concentrarsi sul contenuto.