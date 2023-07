Twitter cambia nome in X, adesso è ufficiale

Elon Musk non smette di stupire (non sempre in positivo) e, dopo i recenti tweet, è ora ufficiale il renaming di Twitter in X.

Dopo la lunga trattativa, ricca di colpi di scena,che ha portato Musk ad acquisire Twitter per 44 miliardi di dollari, per il social network è quindi ora di cambiare pelle.

Certo in questi mesi il multimiliardario americano non si è affatto risparmiato nelle sue attività attorno a Twitter. Spesso, non lo nascondiamo, suscitando non poche perplessità.

Di fatto, la situazione di Twitter è in costante e netto peggioramento, sia per quanto riguarda la base di utenti che (fatto centrale per la sopravvivenza della società) dal punto di vista della raccolta pubblicitaria. Lo stesso Musk, poche settimane fa, aveva affermato che i ricavi di Twitter erano scesi del 50% circa.

Le ripetute prese di posizione di Musk su Twitter, in cui veniva accusato il social network (fra le altre cose) di avere un numero di bot attivi enorme, e di offrire contenuti di scarsa qualità, non hanno certo agevolato la crescita del business.

Sarà sufficiente il rebranding a X per rilanciare il social network, la cui discesa sembra avere sempre più i connotati di un crollo verticale? Difficile dirlo. Musk ci ha abituato a comportamenti quanto meno bizzarri, ma anche alla realizzazione di successi imprenditoriali ai limiti dell’incredibile, Testa su tutti. Non rimane che attendere.