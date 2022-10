Twitter è di Elon Musk, arriva il primo tweet ufficiale

Twitter ad Elon Musk, fine della lunga querelle: arriva anche il primo tweet ufficiale del nuovo Chief Twit.

Arriva quindi la parola fine per questa interminabile vicenda. Una trattativa fra il serio e il grottesco, fra il legale e lo psicodramma.

Quasi sullo sfondo, la cifra monstre di 44 miliardi di dollari: tanto ha sborsato il fondatore di Tesla per acquistare il social network.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Il primo tweet di Elon Musk da proprietario di Twitter

Le forti e ricorrenti perplessità sollevate dallo stesso Musk sulla attendibilità di Twitter a causa della forte presenza di bot fra gli utenti rimangono aperte.

Che sia stato l’acquirente a fare notare questi lati oscuri di Twitter, dopo aver presentato un’offerta vincolante, è una delle tante stranezze di questa trattativa.

Stranezze, va detto, tutt’altro che rare, quando si parla di Elon Musk. Al neo proprietario di Twitter spetta ora un compito non semplice: rivitalizzare Twitter. Il social network è da tempo in crisi: i competitor sono agguerriti, e le nuove generazioni sembrano trovare troppo limitante il linguaggio espressivo offerto dai tweet.

Certo Musk non è nuovo a imprese spesso al limite del visionario, SpaceX tanto per citare la più famosa. Tuttavia, non sempre le scommesse si vincono, e in questo caso la posta in gioco è decisamente enorme. I risvolti dell’operazione possono tuttavia essere enormi, con implicazioni che arrivano anche a livello di politica internazionale.

Non è per nulla facile prevedere il futuro a breve e medio termine di Twitter sotto la guida di Elon Musk, comprese le fosche previsioni di una drastica riduzione del personale, possibilità subito smentita ma sempre dietro l’angolo.