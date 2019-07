I TV LG acquisiscono il supporto di Apple AirPlay 2 e HomeKit

Come da programma, i TV LG hanno acquisito il supporto Apple AirPlay 2 e HomeKit. Queste nuove funzionalità vengono abilitate da un aggiornamento del software. Purtroppo però tale aggiornamento può essere installato solo sui TV OLED 2019, TV NanoCell e TV UHD con funzionalità AI ThinQ.

Il supporto di AirPlay 2 permette a tutti i possessori dei TV LG 2019 con intelligenza artificiale di riprodurre i propri contenuti – inclusi i titoli Dolby Vision – direttamente da iPhone, iPad e Mac. Gli utenti potranno guardare in streaming i film e programmi televisivi preferiti dall'app Apple TV e da altre app video e potranno visualizzare le foto direttamente sui loro TV AI LG. Gli utenti potranno anche riprodurre Apple Podcast, Apple Music e brani dalla propria libreria o altri servizi di streaming tramite i TV AI LG e altri speaker compatibili con AirPlay 2. Tutto in sincronia.

Per quanto riguarda invece il supporto di HomeKit, consente di controllare la propria smart home con l'app Home o tramite Siri sui propri dispositivi Apple. I TV AI di LG possono essere facilmente aggiunti all'app Home, da cui gli utenti potranno quindi accedere alle funzioni-base del TV come l’alimentazione, il volume e la sorgente. Come altri device che supportano HomeKit, i TV AI di LG possono anche essere aggiunti a diverse Scene e Automazioni domestiche.

Per il momento LG non ha precisato se ci saranno eventuali aggiornamenti software anche per le gamme di TV degli scorsi anni.