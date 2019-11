Trentino Startup Valley, percorso virtuoso per nuovi imprenditori

Nasce Trentino Startup Valley, un percorso di accompagnamento di eccellenza per aspiranti imprenditori.

Il percorso, a numero chiuso e della durata di 36 mesi, è promosso da Trentino Sviluppo e Hit-Hub Innovazione Trentino.

Tre sono le fasi di cui si compone Trentino Startup Valley: Bootstrap, Validation, Go-to-market. Questo implica che per essere ammessi allo step successivo del percorso è necessario superare con successo il precedente.

Nella prima fase (Bootstrap), questa fase, i partecipanti verranno guidati nell’utilizzo dei corretti strumenti di avvio e sviluppo della propria idea (Business Model Canvas, Service Design) e dovranno preparare un Minimum Viable Product (MVP) oppure un prototipo. I risultati saranno raccolti in un report e in documenti come il piano finanziario, il business plan e un pitch.

Terminata la fase di Bootstrap,, i team presenteranno le proprie proposte imprenditoriali alla Commissione di Valutazione in occasione di un evento pubblico dedicato, il Bootstrap Demo Day.

Le idee più innovative, sostenibili, mature e ben pianificate verranno premiate con uno stock di gettoni: 4 per un valore complessivo di 2000 euro al primo classificato, 3 per complessivi 1500 euro al secondo classificato, 2 per complessivi 1000 euro al terzo classificato ed infine 1 gettone del valore di 500 euro alle altre proposte ritenute meritevoli. I gettoni potranno essere poi utilizzati nella fase successiva per acquisire servizi di coaching specialistico e consulenze.

I team che avranno superato il Bootstrap Demo Day accederanno di diritto alla fase di Validation. Durante questa fase, sarà offerto coaching personalizzato dedicato in continuità con quello della fase di Bootstrap, oltre a poter accedere al coaching specialistico o a servizi di consulenza da parte di professionisti esterni anche tramite l’utilizzo dei gettoni. Infine, libero accesso e utilizzo degli spazi di co-working di Trentino Sviluppo e di Hub Innovazione Trentino.

Al termine della fase 2, la Commissione di Valutazione si riunirà per scremare le proposte e selezionare quelle che parteciperanno al Validation Day sulla base del grado di innovazione o avanzamento tecnologico, solidità e sostenibilità del business proposto, competenze delle persone ed eterogeneità del team e maturazione dell'idea imprenditoriale rispetto all'inizio del programma.

Il Validation Day sarà un evento pubblico con una platea di esperti ed investitori in cui i team ammessi presenteranno la propria proposta imprenditoriale. Per l'esposizione in pubblico, la Commissione valutatrice assegnerà un massimo di 15 punti. La somma di questo punteggio con quello attribuito in fase di scrematura andrà a formare la graduatoria di merito finale, in base alla quale verranno assegnati i premi: 20000 euro al primo classificato, 10000 euro al secondo e 5000 euro al terzo. Ulteriori premi potranno essere offerti dagli sponsor dell'iniziativa.

Infine, il Go-to-market. Durante questa fase – in via di definizione – le idee d’impresa più strutturate e innovative verranno supportate nell’accesso alla finanza, attraverso formazione specifica, momenti di networking con investitori e business angel e strumenti quali il matching fund e l’equity crowdfunding.