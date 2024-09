Cegid Startup Program: parte la quarta edizione, focalizzata sull’intelligenza artificiale

Cegid, uno dei fornitori leader europei di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, il Retail e i settori imprenditoriali, inaugura la quarta edizione del Cegid Startup Program (precedentemente chiamato Cegid Data Lab), un programma di accelerazione personalizzato destinato a 11 nuove startup, che quest’anno sarà focalizzato sull’intelligenza artificiale generativa.

Ospitato presso STATION F a Parigi, il Cegid Startup Program prende quest’anno una nuova direzione: precedentemente chiamato Cegid Data Lab, dopo tre stagioni iniziali incentrate sui dati, il programma si orienta ora verso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo – spiega l’azienda – è creare un ecosistema collaborativo in cui le idee possano essere condivise e crescere, con una finalità dichiarata di Open Innovation, vantaggiosa tanto per l’imprenditoria quanto per l’intrapreneurship.

Cegid investe nell’intelligenza artificiale attraverso il suo piano strategico Forward.ai e il Cegid Startup Program

Grazie alla sua posizione di leader SaaS nella gestione dei dati aziendali, Cegid innova facendo dell’IA generativa il fulcro della sua strategia nonché una tappa importante del piano di sviluppo “Forward.ai”. L’IA generativa è ora al centro delle soluzioni di gestione di Cegid, a supporto di cinque settori di mercato, sia in Francia che a livello internazionale, tramite Cegid Pulse, il suo insieme di agenti intelligenti che offrono un nuovo modo di lavorare, capace di trasformare positivamente le professioni, migliorare le performance aziendali e aiutare i clienti a trasformare ogni sfida in un’opportunità per realizzare le proprie ambizioni. Con Cegid Pulse, Cegid innova nella gestione per potenziare le aziende grazie a un’intelligenza artificiale vicina a ogni professione e utile per tutti.

Sebbene l’intelligenza artificiale sia presente nel mondo professionale da diversi anni, sottolinea l’azienda, l’IA generativa ha mostrato solo una minima parte del suo potenziale nella gestione aziendale: riduzione delle attività ripetitive, prevenzione dei rischi, supporto decisionale, ecc. Le applicazioni dell’IA nella gestione offrono possibilità infinite.

“Le tecnologie di IA generativa ci portano a reinventare il modo in cui le soluzioni di Cegid forniscono valore agli utenti, alimentando attualmente molte iniziative di trasformazione dei nostri prodotti. Oltre al programma di mentoring e alla condivisione delle nostre competenze, le interazioni tra i nostri team e le startup del Cegid Startup Program sono molto utili per sfidare le nostre visioni interne, poiché il loro approccio per fornire valore ai clienti è spesso innovativo”, afferma Florent Grauer, VP Product Strategy & Innovation di Cegid.

Per aiutarle nell’accelerazione della loro attività e nello sviluppo dei loro progetti, le startup avranno accesso, nei prossimi nove mesi, alle risorse messe a disposizione da Cegid e STATION F. Anche quest’anno, oltre 100 mentor di Cegid si impegneranno personalmente ad accompagnare le startup del Cegid Startup Program attraverso:

un programma di mentoring personalizzato su competenze specifiche, in base al settore e alle esigenze di ciascuna startup;

su competenze specifiche, in base al settore e alle esigenze di ciascuna startup; masterclass aggiornate sulle sfide attuali dei mercati , tenute da esperti interni ed esterni di Cegid in vari ambiti: IA, data, design, customer experience, sales, marketing, pricing, gestione finanziaria/contabilità, UX/UI, sostenibilità, ecc.;

, tenute da esperti interni ed esterni di Cegid in vari ambiti: IA, data, design, customer experience, sales, marketing, pricing, gestione finanziaria/contabilità, UX/UI, sostenibilità, ecc.; ore di consulenza personalizzate in base ai bisogni riscontrati

reti e partnership con i clienti e le soluzioni Cegid;

con i clienti e le soluzioni Cegid; condivisione di esperienze e collaborazioni attraverso guide, momenti di scambio in piccoli gruppi di imprenditori e workshop con i collaboratori.

Un programma rinnovato incentrato sulla personalizzazione e sull’IA generativa al servizio di Fintech, Retail e HR Tech

Lanciato nel gennaio 2022, il Cegid Startup Program ha ottenuto un grande successo, con sette startup che hanno raggiunto la classifica FUTURE 40 di STATION F.

L’obiettivo del Cegid Startup Program è oggi quello di consolidare il supporto alle startup, selezionando progetti più specificamente orientati verso l’IA e l’IA generativa per offrire contenuti personalizzati e un monitoraggio su misura. L’azienda sottolinea che i progetti selezionati quest’anno dimostrano il potenziale trasformativo dell’IA generativa nei mercati coperti da Cegid, che intende promuovere l’innovazione attorno a temi chiave come l’automazione dei processi, l’analisi predittiva, la personalizzazione, i chatbot, l’ottimizzazione e la conformità, ecc.

“Questa nuova edizione del Cegid Startup Program ci permette di concentrare il nostro supporto sull’integrazione dell’IA generativa nei nostri settori. Che si tratti di Retail, HR o Fintech, i recenti progressi tecnologici consentiranno ai software di gestione di prendere una nuova direzione. Non vediamo l’ora di scoprire l’impatto e le innovazioni che queste 11 startup porteranno nei nostri diversi settori di attività”, spiega Capucine Durot, nuova responsabile del Cegid Startup Program.

Le nuove startup supportate quest’anno da Cegid

Le startup selezionate per la quarta stagione del Cegid Startup Program operano in quattro dei mercati di Cegid: Finanza, Retail, HR, Small Business e, più in generale, tecnologie trasversali:

Finanza :

Billabex: Fondata da Yassine Chabli e Quentin Georget, Billabex accelera l’incasso delle fatture grazie a solleciti di pagamento automatizzati e ottimizzati dall’IA.

Retail :

LiveCrew: Fondata da Jonathan Dory, LiveCrew porta la Voice of Non-Customers ai retailer fisici e permette 100 volte più feedback rispetto alla VOC (Voice of the Customer) tradizionale, offrendo uno strumento per raccogliere i feedback dei consulenti di vendita dopo un’interazione con il cliente. LiveCrew analizza i dati raccolti, in particolare grazie all’IA, e offre loro una visione completa dei profili dei visitatori e delle ragioni per cui le vendite sono state perse.

Alphalyr Revenue Studio: Fondata da Bertrand Fredenucci, Nicolas Fellous e Benjamin Caroff, Alphalyr Revenue Studio ottimizza le vendite al dettaglio utilizzando l’IA per massimizzare i margini.

Prolong: fondata da Tanguy Frecon, Sarah Setti e Henri Bouxin, Prolong è una piattaforma omnicanale per la gestione dei servizi di manutenzione e riparazione in modo efficiente e conveniente.

PickyPal: Fondata da Dana Daou e Imad Boudroua, PickyPal sviluppa una soluzione SaaS di consulente d’acquisto e venditore virtuale basato sulla GenAI per l’e-commerce, specializzata inizialmente in salute e bellezza. La sua missione è aiutare ogni consumatore a trovare il prodotto che gli corrisponde personalmente, migliorando così l’esperienza del cliente online e aumentando il tasso di conversione per i clienti.

HR :

Beam: fondata da Remy Ghazal e Tian Jiang, Beam è un progetto di sviluppo delle competenze per i lavoratori della conoscenza. La soluzione aiuta i dipendenti a pianificare la propria carriera e a sviluppare le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi di carriera. Per le aziende, Beam mette l’apprendimento e lo sviluppo in modalità “pilota automatico”.

Polare: Fondata da Juliette Matharan e Lucas Clerc, Polare aiuta le risorse umane a passare dalla raccolta dei dati all’analisi strategica, fornendo loro gli strumenti necessari per anticipare le tendenze e aumentare la loro influenza nella strategia aziendale complessiva. In breve, Polare trasforma la gestione dei dati HR unificando le informazioni sparse in un sistema integrato e completo.

Revolv: Fondata da Antoine Bruel e Daniel Souza, Revolv sviluppa il primo data steward autonomo per i team HR e HRIS per diventare loro copilota della gestione dei dati dei dipendenti al fine di garantirne l’integrità e la qualità.

Small Business :

Plateya: Fondata da Damien Grangiens, Plateya promette alle piccole e medie imprese (PMI) di poter accedere ai servizi esperti di assistenti amministrativi selezionati per i loro progetti, con un risparmio fino al 30%, grazie all’efficienza della sua piattaforma di produttività collaborativa potenziata dall’IA generativa.

Legal Tech :

Ordalie: Fondata da Léa Fleury e Baudoin Arbarétier, Ordalie è una GenAI legale che riduce drasticamente il tempo dedicato dai professionisti del diritto e dalle aziende alla ricerca giuridica e alla redazione di documenti. I team hanno sviluppato modelli di IA legale per consentire agli utenti di ottenere risposte precise e strutturate.

Tech :

Mobioos: Fondata da Zaak Chalal, Mobioos introduce un nuovo paradigma di sviluppo e gestione delle applicazioni rispettando le tecnologie esistenti. Senza causare stravolgimenti, Mobioos scompone ogni tipo di applicazione in funzionalità tramite un’IA, al fine di migliorare significativamente aspetti strategici come l’ingegneria software, la monetizzazione e modernizzazione, l’esperienza utente e l’impatto ambientale.

