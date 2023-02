Trend Micro e JA Italia promuovono la cittadinanza digitale nelle scuole

In occasione del Safer Internet Day 2023, la Giornata internazionale istituita per sensibilizzare bambini e adolescenti su un uso sicuro e responsabile del web e delle tecnologie digitali, Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, annuncia la partnership con Junior Achievement Italia, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola.

Una collaborazione – spiega l’azienda – che ha l’obiettivo di incrementare la diffusione di una cultura improntata all’utilizzo consapevole di Internet, attraverso lezioni e corsi rivolti alle scuole medie e superiori.

Trend Micro e JA Italia hanno dunque messo a punto un programma di attività ad hoc, che si articolerà in diversi momenti durante l’anno scolastico corrente per poi proseguire anche nel prossimo.

Per quanto riguarda gli istituti superiori, Trend Micro sarà sponsor della “Maratona dell’Orientamento”, format didattico promosso da JA Italia che si avvale dei migliori esperti di settore per illustrare agli studenti le professioni del futuro, con un focus sulle nuove competenze, sempre più trasversali, richieste dal mercato del lavoro.

Sul versante delle scuole medie, Trend Micro diventerà partner di JA Italia nell’ambito dell’iniziativa “Crescere che impresa”, grazie alla quale ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni possono conoscere le dinamiche dell’economia dal punto di vista dell’imprenditore, scoprendo le potenzialità delle tecnologie e del digitale.

In particolare, l’azienda sarà protagonista con dieci Workshop, in presenza o da remoto, sul tema della cybersecurity. Durante i laboratori, che si terranno nell’anno scolastico 2023/2024, verrà inoltre lanciato il contest Trend Micro What’s your Story, con il coinvolgimento dell’intera community delle scuole che aderiscono ai progetti di JA Italia.

La sinergia con l’organizzazione non profit si colloca nel solco del progetto globale di Corporate Social Responsability (CSR) di Trend Micro, denominato Internet Safety For Kids And Family , che l’azienda promuove per mettere a disposizione dei giovani, delle famiglie e degli insegnanti gli strumenti necessari a garantire un utilizzo informato e corretto della rete, tutelare i minori dai rischi ai quali possono andare incontro durante la navigazione e, al tempo stesso, formarli sui comportamenti da adottare per non arrecare danno ad altri utenti.

“Un leader mondiale di cybersecurity ha la responsabilità di formare i cittadini digitali del futuro, fornendo loro gli strumenti tecnologici e la preparazione indispensabili a rendere il web un luogo sicuro, dove potersi muovere in libertà e protetti. Da oltre 30 anni è questa la filosofia dell’azienda, è questa la mission che portiamo avanti con orgoglio anche nel nostro Paese attraverso azioni specifiche. La partnership con Junior Achievement Italia si inserisce proprio in tale contesto. Siamo felici di poter entrare nelle scuole e prenderci cura dei ragazzi, dando loro un supporto concreto per comprendere le complessità di un mondo sempre più connesso”, dichiara Veronica Pace, Head of Marketing Trend Micro Italia.

“Siamo davvero lieti di avviare questo percorso insieme a Trend Micro. Entrambi crediamo nell’importanza di una più ampia diffusione del digitale nelle scuole per favorire una didattica innovativa e un apprendimento coinvolgente. E condividiamo, altresì, l’impegno per una maggiore responsabilizzazione delle giovani generazioni verso un uso consapevole delle tecnologie digitali”, commenta Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia.