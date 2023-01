Apple lavora a un display tipo iPad per la smart home, secondo i rumor

Secondo un’indiscrezione riportata su Bloomberg da Mark Gurman, Apple sarebbe al lavoro per sviluppare una serie di nuovi dispositivi per la smart home.

Dopo il lancio del suo smart speaker HomePod di nuova generazione, dunque, Apple starebbe preparando la sua rinnovata sfida ai giganti del settore, Amazon e Google, sul terreno della smart home.

Tra i nuovi prodotti in via di sviluppo ci sarebbero nuovi smart display e un set-top box più potente, vale a dire una versione di Apple TV con processore più veloce.

Se Apple TV ha già un posto stabile da molto tempo all’interno dell’offerta Apple, lo smart display sarebbe un prodotto nuovo nel catalogo della società di Cupertino. O almeno, nuovo in gran parte.

Lo smart display secondo Gurman sarà infatti una sorta di tablet iPad di fascia entry-level, focalizzato su funzionalità peculiari della smart home, quali il controllo di luci, termostati e altri dispositivi smart, e le video-chat con FaceTime.

Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, il dispositivo smart potrebbe anche consentire di essere montato a parete o altrove grazie a un sistema di fissaggio magnetico. In tal modo enfatizzando ancor più, rispetto all’iPad, la sua natura di prodotto progettato in modo specifico per il controllo della smart home.

Su un orizzonte temporale più a lungo termine, Apple starebbe anche pensando a un nuovo device che combinerebbe il set-top box per la tv con uno smart speaker e una videocamera FaceTime, ma secondo Gurman questo progetto sarebbe stato rimandato.

Apple propone una propria piattaforma per la smart home basata sul framework HomeKit, che consente a sviluppatori e fornitori di terze parti di creare app e soluzioni per sincronizzare e controllare gli accessori per la casa intelligente, in un’interfaccia unificata e coerente, incentrata sulla user experience dell’utente finale.

Apple stessa fornisce anche l’app Casa – disponibile per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac –, per controllare gli accessori della smart home, creare scene e automazioni e altro.

E poi, Apple sviluppa il proprio assistente vocale intelligente, Siri, i cui comandi sono integrati nelle funzionalità per la smart home dell’ecosistema dell’azienda.

Chiaramente, però, la posizione di Apple nel settore della smart home è attualmente in secondo piano, rispetto ai principali player Amazon e Google. La società di Cupertino potrebbe voler provare a guadagnare spazio in questo mercato, oltre a voler offrire nuovi strumenti ai propri utenti.