Toshiba e Promise insieme, per l’archiviazione dati avanzata al CERN

Toshiba Electronics Europe GmbH (Toshiba) pubblica un nuovo video che illustra la partnership con PROMISE Technology per offrire funzionalità di archiviazione dati avanzate al CERN, European Organization for Nuclear Research, che ospita l’acceleratore di particelle più grande e potente del mondo, il Large Hadron Collider (LHC). Il video spiega come la collaborazione sia stata determinante per portare a termine la missione del CERN, fornendo sistemi di archiviazione affidabili e hard disk all’avanguardia per supportare le sue ricerche rivoluzionarie.

I rilevatori di collisioni dell’LHC, che operano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, generano circa 1TB di dati al minuto, rendendo necessaria un’archiviazione dei dati stabile e sicura. Dal 2008 il CERN utilizza gli armadi per HDD JBOD VTrak J5800 a 24 alloggiamenti di PROMISE Technology, e alcuni dei primi sistemi sono tuttora operativi. Il CERN ha utilizzato anche gli HDD Enterprise Capacity di Toshiba, a partire da capacità pari a 4TB più di dieci anni fa fino agli HDD Enterprise Capacity da 18TB della serie MG09.

In questo periodo, le due aziende hanno supportato il CERN per aumentare la capacità di archiviazione del suo data center centrale, che invia i dati a più di 170 istituti di ricerca in tutto il mondo per l’analisi. Oggi, questo sistema di archiviazione ha raggiunto una capacità di oltre un Exabyte, ovvero mille Petabyte o un milione di Terabyte, realizzato con oltre 120.000 HDD collocati in più di 4.000 unità JBOD.

Sulla base di questo successo, PROMISE Technology ha sviluppato un nuovo modello JBOD a 60 alloggiamenti, VTrak J5960. Il sistema di archiviazione JBOD integra la tecnologia “Greenboost”, una suite di soluzioni innovative per il risparmio energetico in grado di ridurre il consumo fino al 30%. Nel laboratorio di analisi degli HDD, Toshiba ha completato i primi test del sistema JBOD a 60 alloggiamenti di PROMISE Technology con i suoi HDD Enterprise Capacity MG10 Series da 20TB, confermando le performance di dati e di raffreddamento così come di efficienza energetica, in linea con la richiesta globale di una gestione dei dati più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

A proposito di questa partnership per l’archiviazione dei dati, Eric Bonfillou, Debuty Group Leader del gruppo IT Fabric del CERN, ha dichiarato: “Nella nostra ricerca per svelare i misteri dell’universo, abbiamo bisogno di partner che comprendano l’importanza dell’archiviazione dei dati, dell’affidabilità e dell’efficienza con soluzioni personalizzate in base alle nostre specifiche esigenze”.

“La crisi energetica è oggi una vera e propria sfida per tutte le aziende, compreso il CERN”, ha spiegato Alice Chang, Chief Marketing Officer di PROMISE Technology. “VTrak J5960 offre una soluzione completa per risolvere questo problema e siamo certi che gli HDD Enterprise Capacity di Toshiba, installati e utilizzati in questo JBOD, saranno in grado di supportare le future esigenze del CERN di aumentare la capacità di archiviazione dei dati in modo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico”.

“In Toshiba siamo molto orgogliosi di supportare le attività del CERN con gli HDD Enterprise Capacity”, ha sottolineato Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development, Storage Products Division di Toshiba. “Continuiamo a sviluppare capacità superiori, fino a 30TB e oltre, perché gli HDD sono e rimarranno essenziali per archiviare gli exabyte di dati che il CERN e il mondo intero producono, in modo economico ed efficiente dal punto di vista energetico”.

Mentre il video illustra il lavoro di collaborazione con il CERN, l’attenzione rimane sui progressi tecnologici e sul futuro dell’archiviazione dei dati presso la struttura di ricerca. Toshiba e PROMISE Technology si impegnano a fornire soluzioni in grado di garantire che la ricerca dell’LHC continui a svolgersi senza interruzioni, contribuendo alla conoscenza dell’universo.

