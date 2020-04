Tim e Vodafone cedono l’8% di Inwit

Telecom Italia S.p.A. (Tim) comunica di aver avviato insieme a Vodafone Europe la cessione, su base proporzionale di un massimo di 80 milioni di azioni di Infrastrutture Wireless Italiane, Inwit, una quota pari a circa l’8% del capitale sociale della società comune per la gestione delle torri di telecomunicazione.

L’offerta è riservata a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri e verrà effettuata attraverso una procedura cosiddetta di accelerated bookbuilding.

Vodafone e Tim attualmente detengono una partecipazione ciascuna pari 37,5% del capitale sociale di Inwit e, a seguito del completamento dell’offerta, continueranno a mantenere il controllo congiunto e a detenere una partecipazione paritaria del capitale sociale della Società.

Tim ha comunicato che intende utilizzare i proventi per ridurre la leva finanziaria.

Il bookbuilding avrà inizio immediatamente e Vodafone e Tim si riservano il diritto di chiudere anticipatamente l’Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento.

Gli esiti dell’offerta, compreso il numero di azioni vendute e il prezzo per azione, saranno comunicati non appena possibile dopo la chiusura della procedura di bookbuilding.

Nell’ambito dell’Offerta, BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International e UBS agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.

In linea con la prassi di mercato nel contesto dell’offerta, Vodafone e Tim hanno assunto, un impegno di lock-up sulle azioni residue detenute direttamente e indirettamente in Inwit per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, Vodafone Europe

Vodafone e Tim non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni della società senza il preventivo consenso dei Joint Bookrunner, che non verrà irragionevolmente negato.