TIM sceglie la tecnologia Core di Ericsson per la sua rete 5G Standalone

Ericsson ha annunciato di essere stata scelta da TIM per la rete Core 5G in Italia. La tecnologia dual-mode di Ericsson – ha messo in evidenza l’azienda – consentirà a TIM di modernizzare l’attuale “Evolved Packet Core” e di introdurre la nuova 5G Standalone in un’unica soluzione di tipo cloud-native.

Il passaggio al 5G Standalone è una tappa importante nella continua espansione dell’infrastruttura 5G di TIM, caratterizzata da maggiori velocità di trasferimento dei dati, latenza ultra bassa e da una diffusione degli apparati sempre più capillare sul territorio.

L’accordo comprende anche i servizi di orchestrazione e automazione della rete, alla base dell’introduzione di soluzioni di network slicing e di comunicazioni ultra-affidabili e a bassa latenza (URLLC). Un passaggio fondamentale che consentirà la rapida introduzione di nuovi servizi per consumatori e imprese, sottolinea Ericsson.

Andrea Missori, Amministratore delegato di Ericsson in Italia, commenta: “Questa nuova partnership con TIM permetterà di trarre il massimo vantaggio dal 5G, a beneficio sia dei consumatori che delle imprese, e contribuirà ad accelerare la trasformazione digitale del Paese.

È infatti con il 5G standalone che si potranno attivare una serie di servizi di nuova generazione che necessitano di alte prestazioni, bassa latenza e massima sicurezza, così come la funzionalità di network slicing che permetterà agli operatori di monetizzare la qualità della rete”.