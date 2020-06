Tim Voce Smart con Google cambia il modo di fare le telefonate

Prima società telco a farlo in Europa, Tim da oggi rende possibile effettuare chiamate da mobile con comando vocale dai dispositivi per la smart home di Google verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile con il nuovo servizio “Tim Voce Smart con Google”.

Il nuovo servizio, che si inserisce nel contesto sempre più ampio della partnership già siglata tra Tim e Google, è gratuito ed in esclusiva per i clienti Tim.

Oltre ad ampliare il portafoglio prodotti e servizi, accelera ulteriormente il percorso di convergenza tra soluzioni core e innovative, con particolare riferimento a quelle smart per la casa.

Tim Voce Smart con Google è l’integrazione del servizio voce mobile e della rete fissa con l’intelligenza dei dispositivi Google Nest.

I clienti Tim consumer con linea fissa e un’offerta mobile prepagata già attiva potranno utilizzare gratuitamente il servizio dopo averlo configurato dall’app Google Home e associato al numero del proprio smartphone.

Per chiamare una persona sarà sufficiente dire “Ok Google, chiama” seguito dal nome del contatto in rubrica o il suo numero di telefono.

Per concludere servirà dire “Ok Google, termina chiamata”.

Grazie a questo servizio sarà ancora più semplice effettuare chiamate in piena libertà usando solamente la voce e gestire in modo immediato la rubrica del proprio smartphone, anche nei casi in cui il cellulare fosse spento, con la batteria scarica, non fosse a portata di mano o dove non ci fosse sufficiente copertura della rete mobile.

Il comando vocale consente anche di chiamare persone o attività commerciali utilizzando la ricerca Google.

Oltre alle nuove funzionalità di chiamata di Tim, con il comando vocale dei dispositivi smart di Google è già possibile ascoltare la propria musica preferita, impostare sveglie e timer, conoscere le previsioni del tempo e utilizzando il vasto portafoglio di dispositivi compatibili governare l’illuminazione della propria casa, regolare la temperatura dell’abitazione e molti altri servizi utili.