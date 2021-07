Tim conclude l’acquisto delle business unit PA e Pmi di BT

Tim ha perfezionato l’operazione di acquisizione delle Business Unit di BT Italia che offrono servizi ai clienti della Pubblica Amministrazione e allo Small & Medium Business.

L’accordo fu annunciato lo scorso 10 dicembre ed è già stato autorizzato dalle autorità competenti.

Include anche le attività di supporto ai clienti della business unit SMB fornite da Atlanet, il contact center BT di Palermo.

L’operazione è in linea con il piano strategico 2021-2023 Beyond Connectivity del Gruppo Tim, punta a far leva sulle proprie fabbriche di prodotto per ampliare la gamma di servizi per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e rafforzare l’offerta di soluzioni dedicate al mercato delle Pmi.