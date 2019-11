Thunderbolt 3 Pro Dock è la nuova soluzione docking per Pc e Mac di OWC, che offre le opzioni di connettività necessari per i workflow dei professionisti in diversi settori che richiedono un veloce trasferimento dei dati.

In particolare, OWC indica la docking station come indirizzata ai flussi di lavoro della produzione video e dell’elaborazione di immagini e dati di livello professionale. Attività che non solo richiedono un ampio spettro di opzioni di connettività, ma che necessitano anche di prestazioni elevate che non introducano colli di bottiglia nei workflow.

Per le postazioni di produzione e post-produzione, Thunderbolt 3 Pro Dock di OWC presenta una combinazione di funzionalità tra cui: Ethernet 10Gb, lettori di schede CFast e SD, due porte Thunderbolt 3, tre porte USB 3.1 e supporto per dispositivi e unità eSATA.

I card reader per le schede CFast e SD 4.0 sono posizionate sul pannello anteriore dell’unità, per rendere più agevole l’accesso e il trasferimento “al volo” di file. Nella stessa, comoda posizione, c’è anche una delle porte USB, che può essere usata, ad esempio, per connettere e ricaricare i dispositivi mobili o per copiare file da e su chiavette USB esterne. Oltre che per assicurare prestazioni elevate, la soluzione docking di OWC è studiata anche per presentare un ingombro ridotto sulla scrivania, nonostante le numerose opzioni di connettività.

Per le postazioni professionali di editing del video e delle immagini, Thunderbolt 3 Pro Dock consente di importare e lavorare agilmente con file video RAW 4K e 8K e file fotografici RAW. La docking station può integrarsi in un ambiente di lavoro condiviso e in un workflow collaborativo tramite la porta Ethernet da 10 Gb, che offre l’ampiezza di banda per gestire lo streaming e il rendering dei progetti.

Il nuovo Thunderbolt 3 Pro Dock di OWC supporta inoltre uno o due monitor 4K, o, in alternativa, un monitor 5K collegato alla seconda porta Thunderbolt 3. È possibile collegare in daisy chain fino a cinque dispositivi Thunderbolt aggiuntivi, come unità di archiviazione da studio, array RAID, espansioni PCIe o display Thunderbolt. Il tutto, mentre si alimenta un laptop e si gestiscono i tipici dispositivi USB 3.1 che si utilizzano quotidianamente per lavoro.

Principali caratteristiche del Thunderbolt 3 Pro Dock

Due porte Thunderbolt 3 (USB Type-C) con velocità di trasferimento di 40 Gb/s e retrocompatibilità per i dispositivi Thunderbolt 2

Un lettore di schede CFast 2.0 e un lettore di schede SD 4.0

Una porta 10Gb Ethernet

Ricarica da 60 W per notebook

Tre porte USB 3.1 Gen 1

Una porta DisplayPort 1.2 per un monitor aggiuntivo (fino a 4K) o un monitor 5K tramite la porta Thunderbolt 3

Una porta eSATA 6 Gb/s con supporto port multiplier

Supporto software per Mac e Windows

Maggiori informazioni su Thunderbolt 3 Pro Dock sono disponibili sul sito di OWC.