Telegram sfida WhatsApp anche in ambito aziendale, con la versione Business

L’applicazione di messaggistica ha presentato Telegram Business, che offre l’accesso a funzioni aziendali come orari di apertura, posizione, risposte rapide, messaggi automatici, intro personalizzate, supporto ai chatbot e altro ancora.

Telegram permette da tempo agli sviluppatori di costruire bot e mini-app, strumenti che sono stati ampiamente usati dalle aziende. E ora, ogni utente può facilmente usare funzioni business, senza alcuna competenza di programmazione.

Tra queste funzionalità aziendali, c’è innanzitutto la possibilità per le attività commerciali di mostrare i loro orari di apertura e la loro posizione su una mappa, in modo che gli utenti possano immediatamente sapere dove trovarle e vedere se l’attività è aperta, subito e in modo facile.

Con Telegram Business, inoltre, le attività possono personalizzare la loro pagina iniziale per le chat vuote, scegliendo il testo e lo sticker che le persone vedono prima di iniziare una conversazione. In questo modo è possibile mostrare informazioni su prodotti e servizi, o dare il benvenuto ai clienti con la grafica aziendale.

Telegram Business consente poi di creare risposte rapide. Le risposte rapide sono scorciatoie per l’invio di messaggi preimpostati, che possono contenere più messaggi e supportano la formattazione del testo, i link, gli sticker, i media e i file. Questa opzione aiuta l’attività a inviare rapidamente le informazioni di cui i propri clienti hanno spesso bisogno, come il calendario delle lezioni o un PDF con il menu, ad esempio.

Digitando “/” nella barra dei messaggi viene mostrato un pannello con tutte le risposte rapide, che possono essere inviate o modificate con un solo tocco. Questo funziona solamente nelle chat private, non nei gruppi.

Per una maggiore automazione, è poi possibile impostare un messaggio di benvenuto da inviare agli utenti che contattano l’azienda per la prima volta. In questo modo, gli utenti riceveranno una risposta immediata con informazioni importanti o semplicemente un saluto amichevole.

Il messaggio di benvenuto può anche includere risposte a domande frequenti o ulteriori dettagli sulla propria attività. Il gestore può anche specificare un periodo dopo il quale un nuovo messaggio ricevuto farà in modo che il messaggio di benvenuto sia inviato nuovamente.

Inoltre, Telegram Business consente anche di impostare un messaggio d’assenza da inviare quando la propria attività è chiusa ad esempio per le vacanze. In questo modo le persone sapranno sempre quando possono aspettarsi una risposta dalla propria attività. Per evitare di inviare messaggi business ad amici, familiari o dipendenti, è possibile limitare i messaggi automatici per escludere chat specifiche o intere categorie di chat.

Con Telegram Business o Premium, si possono aggiungere etichette colorate alle chat, dando loro tag unici in base alle cartelle chat in cui si trovano. Questo aiuta a differenziare rapidamente i clienti nella lista chat in base al loro stato, alle loro esigenze o al loro livello di priorità.

Per rendere ancora più facile per i clienti contattare un’attività, è possibile creare link per chattare con la propria attività, come un pulsante per prenotare un tavolo o tracciare un ordine. Quando vengono toccati, questi link aprono istantaneamente una chat con l’attività e incollano un messaggio suggerito per l’utente.

È possibile usare questi link sia all’interno che all’esterno di Telegram: da un link sul proprio sito a un codice QR sul menu di un ristorante, ad esempio. Ogni link mostra quante volte è stato toccato, in modo da poterne tracciare le prestazioni.

Gli utenti business possono poi collegare dei bot Telegram che elaboreranno e risponderanno ai messaggi a loro nome. Questo consente alle attività di integrare perfettamente qualsiasi strumento e flusso di lavoro esistente, o di aggiungere assistenti basati su intelligenza artificiale per gestire le loro chat.

Quando si aggiunge un chatbot, è possibile configurare le chat a cui il bot può accedere, ad esempio escludendo tutte le chat con i propri contatti, o selezionando solo le nuove chat.

Questo – sottolinea il team – apre una nuova era per i bot Telegram: gli sviluppatori possono così creare nuovi servizi che aiutino le attività ad automatizzare e migliorare la comunicazione con gli utenti di Telegram. Per maggiori dettagli, è possibile consultare i Manuali Bot.

Telegram ha infine annunciato che introdurrà nuove funzioni per le attività nei prossimi aggiornamenti. Per il momento, tutte le funzioni di Telegram Business sono disponibili gratuitamente per gli abbonati Premium, ed è possibile trovarle in Impostazioni > Telegram Business.