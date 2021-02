La telefonia in cloud di NFON, servizio perfetto per lo smart working

Lo smart working è stato senza dubbio uno dei temi più “caldi” del 2020. Secondo i dati dell’Osservatorio “The world after Lockdown” curato da Nomisma & Crif, in poco più di due mesi si è passati dal 3% al 34% di lavoratori in modalità remote working.

Un’evoluzione che, a quanto pare, non si arresterà nel 2021 dato che si stima che il 16% (pari a 3 milioni di occupati) svolgerà parte del proprio lavoro da remoto.

Per molte aziende italiane adattarsi a questo cambiamento radicale delle abitudini lavorative non è stato così semplice. Ritardi nelle comunicazioni, impossibilità di essere raggiunti dai clienti, incomprensioni e malumori sono stati all'ordine del giorno. E molto spesso la causa era da attribuirsi alla mancanza di strumenti aziendali adatti a queste nuove modalità di lavoro.

Per questo, moltissime aziende hanno scelto di passare alla telefonia aziendale in cloud.

I motivi? Sono da ricercarsi tutti nei numerosi vantaggi di questa nuova tecnologia, che offre tutta la flessibilità, in termini economici, dimensionali e geografici, di cui c’è bisogno per vivere a pieno il futuro in questo nuovo contesto lavorativo.

NFON, leader europeo nella telefonia aziendale in cloud, inserita da Frost & Sullivan tra le 10 aziende europee più innovative del 2020, può accelerare il tuo processo di digitalizzazione: mettendo da parte il vecchio centralino potrai rendere la tua azienda raggiungibile ovunque, permettendo ai tuoi dipendenti di lavorare da casa o in qualunque luogo essi siano, esattamente come in ufficio, oltre che dire addio a costi fissi e spese di manutenzione.

Più di 40.000 aziende (per un totale di 500.000 utenti) in Europa hanno già scelto Cloudya, il centralino in cloud di NFON, per sostituire il proprio centralino aziendale o implementarne uno da zero.

Perché?

Perché funziona come una normale app installabile su qualsiasi dispositivo (inclusi smartphone, tablet e PC) ed è facilissimo da usare, con installazione automatica e un'unica interfaccia con funzioni drag&drop su tutti i dispositivi.

Cloudya offre tutte le funzioni del tradizionale centralino (come Voicemail, IVR, distribuzione automatica chiamate ecc.) aggiungendo però i benefici di un moderno sistema telefonico in cloud, integrabile con i tuoi sistemi informatici e software gestionali.

Inoltre, NFON offre anche Soluzioni Premium specifiche per risolvere le sfide di ogni tipologia di azienda e industria (come le opzioni per contact-center, hotel e registrazione vocale professionale), personalizzabili in base ad ogni esigenza.

"Passare ad NFON rappresenta un nuovo passo avanti nella nostra strategia di trasformazione digitale – afferma Reinhard V. Zehetmair, Head of IT Service Delivery International del Gruppo Maxi Zoo – per sostituire la vecchia tecnologia ISDN con il centralino in cloud di NFON in tutta Europa. Abbiamo così soddisfatto la nostra necessità di integrare sistemi di comunicazione aggiuntivi come Microsoft Teams e di una comunicazione aziendale indipendente dal luogo, dal momento e dal dispositivo usato".

