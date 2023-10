Come ottenere il massimo dai tuoi strumenti aziendali integrando la telefonia di Nfon

Negli ultimi anni, il panorama lavorativo è stato caratterizzato da un’esplosione di tecnologie e applicazioni destinate a migliorare l’efficienza e la comunicazione aziendale. Tuttavia, una nuova sfida sta emergendo: l’eccessivo numero di app utilizzate dai lavoratori quotidianamente.

Secondo alcune statistiche, già nel 2018 un dipendente si trovava a utilizzare ben 35 applicazioni diverse per svolgere le proprie mansioni, passando da una piattaforma all’altra più di 1.100 volte al giorno, e i numeri non hanno fatto altro che aumentare negli ultimi anni, specie nel post-pandemia. Questo scenario, seppur moderno e tecnologicamente avanzato, sta minando inesorabilmente la produttività, il coinvolgimento e la motivazione dei lavoratori.

L’incessante switch da un’app all’altra non solo richiede tempo prezioso, ma può anche portare a perdita di concentrazione, inefficienza e a un enorme spreco di denaro destinato alle licenze di ogni tool. Fortunatamente, una soluzione per ribaltare questa tendenza esiste: l’integrazione delle applicazioni aziendali (o business integration).

Di cosa si tratta? In poche parole, di mirare a far sì che le diverse applicazioni collaborino in modo sinergico anziché operare in modo isolato. Questa soluzione richiede un approccio olistico, ma il cloud ha contribuito a semplificare notevolmente questi processi, in particolare per quanto riguarda la comunicazione aziendale, elemento essenziale per ogni impresa.

Le tecnologie di comunicazione in cloud, infatti, diventano dei veri e propri alleati nella riorganizzazione dell’ambiente di lavoro, venendo incontro alle necessità dei dipendenti e dell’azienda di semplificare e integrare processi di business, rendere i propri collaboratori raggiungibili ovunque in remote-working e aumentare la sicurezza e la protezione dei dati dell’azienda.

Le soluzioni NFON

NFON, provider leader europeo di soluzioni di comunicazione aziendale in cloud (Cloud PBX) da anni investe proprio su questo: sviluppare tecnologie pensate per massimizzare l’efficienza del proprio team come Cloudya, il principale servizio di comunicazione aziendale di NFON, che non solo permette di fare e ricevere chiamate aziendali da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo, ma offre già al suo interno funzionalità di videoconferenza e di integrazione con oltre 300 piattaforme CRM / ERP.

Questo permette ai clienti NFON di usare Cloudya come unica piattaforma per la telefonia aziendale, la collaborazione e l’ottimizzazione del servizio clienti, annullando la necessità di acquistare altre applicazioni per raggiungere gli stessi obiettivi.

Un altro esempio è l’Integrazione NFON per Microsoft Teams, che abilita funzionalità di telefonia avanzate all’interno del proprio account Teams, mantenendo i propri numeri aziendali e rendendo i servizi accessibili da ogni luogo e ogni device. In altre parole, integrando la telefonia di NFON, Teams va a sostituire il centralino aziendale, consentendo un risparmio dal punto di vista economico e un più alto livello di produttività.

L’impegno di NFON di sviluppare tecnologie sempre più orientate a questo scopo non si ferma qui: l’azienda, con quartier generale a Monaco di Baviera, ha sviluppato una soluzione in grado di gestire tutti i canali di contatto più utilizzati nel customer service (telefono, email, Whatsapp, Facebook Messenger, Chatbot, SMS e molto altro) in un’unica interfaccia.

La soluzione Contact Center Hub, infatti, permette ai team di supporto e assistenza clienti di massimizzare l’efficienza, avendo sempre lo storico delle conversazioni con i clienti a portata di mano, grazie anche all’integrazione con il proprio CRM aziendale.

Infine, lo stesso approccio viene applicato anche a settori verticali come quello alberghiero: con Nhospitality, NFON offre ad hotel e strutture ricettive un servizio di telefonia completo, integrabile con il proprio PMS (gestionale dell’hotel) e con funzioni specifiche per il settore, come il monitoraggio dello stato delle camere, la gestione dei servizi Minibar/Lavanderia/Sveglia, o le funzioni di reportistica e di Guest Call Accounting (CAS).

Tutte le soluzioni NFON sono, inoltre, interamente in cloud, personalizzabili e pensate per l’efficientamento dei team da remoto: un valido aiuto, dunque, per le aziende che proprio in questo periodo stanno ripensando il proprio modello di business per incrementare produttività e flessibilità.

Per conoscere al meglio le soluzioni e il team di NFON è possibile iscriversi al Webinar “Business Integration” dell’11 Ottobre tramite questo link, o visitare il sito dedicato in qualsiasi momento cliccando qui