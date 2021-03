Telefonare con WhatsApp da desktop Windows 10 e macOs

WhatsApp ha annunciato che le chiamate vocali e le videochiamate sono ora disponibili anche sulla versione desktop dell’applicazione in modalità one-to-one e che in futuro questa funzionalità verrà estesa anche a quelle di gruppo.

Se l’app WhatsApp Desktop è installata sul computer è ora dunque possibile effettuare chiamate vocali e videochiamate gratuite con i propri contatti tramite il popolare servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook.

Questa funzionalità richiede Windows 10 a 64 bit versione 1903 e successive oppure macOS 10.13 e versioni successive. Naturalmente sul computer servirà un dispositivo di uscita audio e un microfono, nonché una videocamera per le videochiamate, oltre a una connessione Internet attiva.

Inoltre, WhatsApp ha informato che la chiamata non utilizza il telefono ma questo deve essere online per poterla effettuare.

WhatsApp ha sottolineato di aver assistito nell’ultimo anno a un forte incremento delle chiamate sulla piattaforma, spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre è stato registrato il record del maggior numero di call effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate.

In un periodo di distanziamento fisico e di lavoro da remoto, l’azienda ha voluto potenziare le possibilità di videocomunicazione estendendole (funzione che gli utenti attendevano da tempo) anche al desktop, su Pc e Mac.

Grazie a questa funzione, che è nuova per quel che riguarda l’app desktop, sarà possibile sentire e vedere in video i familiari in modo più chiaro su uno schermo più grande, e anche interagire più facilmente con i propri colleghi. WhatsApp, infatti, pur essendo un’app progettata originariamente per l’uso personale, viene di frequente utilizzata anche per lavoro.

Tra l’altro Facebook sta sviluppando sempre più anche l’ambito Business della piattaforma di messaggistica e comunicazione.

Le chiamate desktop sono state progettate in modo che funzionino sia con l’orientamento verticale che con quello orizzontale. La schermata della chiamata apparirà in una finestra separata e ridimensionabile, che rimarrà sempre in primo piano sullo schermo del computer, in modo da non doverla cercare tra le schede del browser o tra le altre finestre aperte.