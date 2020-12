Tech Data si specializza su Aws per portare i servizi cloud alle Pmi

Tech Data creerà risorse e competenze insieme ad Aws per consentire alle aziende di accelerare la trasformazione digitale fornendo una gamma potenziata di servizi cloud Aws ai clienti finali del segmento Pmi in tutta Europa.

Un accordo accordo pluriennale, infatti, vedrà Tech Data creare team tecnici e di vendita Aws locali dedicati in ciascuno dei Paesi in cui opera in Europa.

Per quest’azione i team locali lavoreranno in coordinamento con un team centrale fatto da progettisti di soluzioni, da esperti di servizi, da risorse dedicate al marketing e al project management.

Tech Data rafforzerà la sua offerta Aws con una gamma di servizi professionali e gestiti e soluzioni multi vendor con Aws al centro.

L’attuale piattaforma StreamOne di Tech Data, utilizzata per sottoscrizioni, rinnovi e fatturazione nel cloud, avrà un ruolo centrale nel consentire alle aziende di tutta la regione europea di introdurre soluzioni sul mercato in modo rapido ed efficiente.

Inoltre, Tech Data implementerà percorsi di abilitazione specifici per Aws, tra cui la valutazione della maturità aziendale, la formazione e lo sviluppo di soluzioni, che forniranno ai partner gli strumenti, le conoscenze e le risorse per accelerare rapidamente le pratiche cloud AWS.

La collaborazione è già in corso nel Regno Unito, in Italia, in Turchia e in Spagna e si estenderà al resto del raggio d’azione europeo di Tech Data nei prossimi mesi.

Secondo Vincenzo Bocchi, Tech Data Advanced Solutions Director “questi investimenti addizionali in competenze, servizi e soluzioni sono un patrimonio importantissimo da mettere a fattor comune con i nostri partner, system integrator, service provider e Isv, per fornire alle Pmi italiane le basi solide sulle quali costruire il percorso di trasformazione digitale. Arricchire la nostra proposta con nuove competenze tecniche e di business development, nuovi servizi e soluzioni per i clienti e mettere a disposizione del mercato italiano i centri di competenza internazionali è un’opportunità di crescita per tutti. I team italiani Aws e Tech Data sono già coesi e pronti a partire con le attività su una scala ancora più ampia rispetto al passato”.