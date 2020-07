TeamViewer si espande in Internet of Things e acquisisce Ubimax

TeamViewer e Ubimax uniscono le proprie forze ampliando l’offerta in ambito connected device, Realtà Aumentata e Internet of Things, aumentando il peso specifico nel mercato globale delle soluzioni di connettività e tecnologie per il mondo industriale

Con questa operazione, la domanda globale del mercato (TAM – Total Addressable Market) per le soluzioni Ubimax aumenterà da 10 a 40 miliardi di EUR nel 2023.

L’ acquisizione accelererà anche il tasso di crescita annuale (CAGR) del TAM dal 24% al 27%, trainato dalla forte crescita del mercato AR.

Le soluzioni più importanti di Ubimax consentono alle persone che lavorano in ambito industriale di ‘indossare’ gli strumenti IT ottenendo significativi miglioramenti in termini di efficienza e ottimizzazione dei processi.

L’offerta comprende la piattaforma software industriale AR Frontline, dispositivi di wearable computing e servizi di consulenza.

La suite di prodotti Frontline è come una cassetta degli attrezzi, per esempio, per visualizzare istruzioni e informazioni sugli smart glass migliorando la produttività. Allo stesso tempo, la soluzione consente alle aziende di gestire i flussi di lavoro e comunicare direttamente con il loro personale. Gli oltre 90 dipendenti Ubimax negli uffici in Germania, Stati Uniti e Messico vendono queste soluzioni a circa 200 clienti di fascia enterprise in diversi settori in tutto il mondo.

Insieme a Ubimax, TeamViewer sarà in grado di allargare ulteriormente la propria offerta ai clienti enterprise supportandoli nel processo di digitalizzazione in ambito industriale con dispositivi indossabili, software e applicazioni che rispondono alle specifiche esigenze. Questa acquisizione consente a TeamViewer di accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni specifiche di settore basate principalmente sui Data Analytics e Intelligenza artificiale.

La nuova offerta si affianca sul software di successo TeamViewer Pilot, una soluzione AR dall’uso intuitivo con telefoni cellulari e tablet. Inoltre, l’ampia base di clienti di Ubimax, in particolare tra le società blue chip internazionali, come Deutsche Post DHL, BMW o Coca-Cola Hellenic Bottling Company, offre a TeamViewer nuove opportunità commerciali in quel mercato di riferimento. Ubimax continuerà a sviluppare partnership strategiche, in particolare con Fielmann, consentendo a Ubimax di offrire le lenti per smart glass con software Ubimax.