TeamSystem si espande in Turchia con l’acquisizione di Mikrogrup

TeamSystem prosegue il percorso di espansione internazionale nell’area mediterranea ed entra nel mercato della Turchia con l’acquisizione del 53% del capitale sociale di Mikrogrup, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni software di contabilità per le piccole e medie imprese turche.

Questa operazione da continuità alla strategia di crescita internazionale – che ha visto nell’ultimo anno e mezzo le acquisizioni in Spagna di Software del Sol, Bilin, Acumbamail e Apiflisa – e consente al Gruppo di portare il proprio know-how sulla digitalizzazione di PMI e professionisti in un Paese come la Turchia che vive un momento di crescita molto sostenuta grazie al forte sviluppo dei trend di digitalizzazione e al cloud.

Mikrogrup, infatti, con un fatturato di circa 25 milioni di euro e oltre 150.000 PMI clienti è considerata l’azienda leader in Turchia nel mercato delle soluzioni gestionali per il business delle PMI e dei professionisti.

“Quest’operazione è un ulteriore tassello all’interno della più ampia strategia di proiezione internazionale del nostro progetto di business. Il nostro obiettivo è quello di replicare anche in Turchia i risultati ottenuti nel mercato italiano supportando Mikrogrup nel raggiungimento di una posizione di leadership tecnologica volta a rendere l’azienda il partner perfetto per tutte quelle PMI o professionisti che vorranno sfruttare i benefici del digitale per diventare più competitivi – conferma Federico Leproux, CEO di TeamSystem – Riteniamo, inoltre, che il nostro mercato di riferimento in Turchia possa crescere in modo sostenuto con un CAGR ben superiore al 20% e per questo motivo il know-how maturato in Italia e Spagna si rivelerà fondamentale e aiuterà a creare delle sinergie che saranno preziose per la crescita della competitività del tessuto imprenditoriale del Paese”.

“Siamo lieti di unire le forze con TeamSystem, un’azienda che condivide la nostra visione di supportare le PMI e il loro ecosistema digitale con soluzioni software di ultima generazione – commenta Goktekin Dincerler, Executive Chairman di Mikrogrup – Insieme a TeamSystem continueremo a concentrarci sulle esigenze delle PMI turche, sfruttando al contempo le risorse globali e le capacità tecnologiche di TeamSystem. Questa operazione, infatti, apre nuovi orizzonti per Mikrogrup e ci impegneremo a portare ancora più valore ai nostri clienti”.