TeamSystem rilascia l’integrazione di VOIspeed con CRM in Cloud

TeamSystem Communication, società del gruppo TeamSystem Spa focalizzata sulle tecnologie di telefonia IP, ha annuncia che VOIspeed è ora pienamente integrabile con CRM in Cloud.

CRM in Cloud è il software gestionale per i processi di vendita e di Customer Relationship Management per le piccole e medie imprese sviluppato da TeamSystem.

Gli utilizzatori di CRM in Cloud, grazie all’integrazione con VOIspeed, avranno la possibilità di beneficiare di una vasta gamma di strumenti di comunicazione integrata.

Questi, sottolinea la società sviluppatrice, consentiranno di aumentare la produttività, offrire una migliore qualità di servizio e lavorare in modo ancor più soddisfacente.

VOIspeed è un centralino software sviluppato in Italia, che vanta oggi oltre 80.000 utenti attivi.

Questa soluzione non si limita a mettere a disposizione sofisticate funzionalità per la gestione dei servizi di telefonia. Offre anche un evoluto servizio di chat e una completa suite di strumenti per la condivisione di documenti e note.

Consentendo, in tal modo, alle informazioni di essere condivise in tempo reale, migliorando l’efficienza delle organizzazioni, la produttività e la qualità di servizio.

La disponibilità di specifiche API con relativo materiale di supporto ha favorito nel tempo l’integrazione di VOIspeed con un numero sempre crescente di soluzioni.

Queste vanno dai software per le agenzie assicurative fino a quelli per avvocati, passando dai call center, dalle agenzie immobiliari e Google Calendar.

L’integrazione tra VOIspeed e CRM in Cloud, in particolare, consentirà di gestire in modo semplice ed efficace la comunicazione delle PMI con i loro clienti e fornitori.

Tale integrazione permette, ad esempio, di ricevere immediatamente informazioni sul chiamante tramite l’apertura automatica di una finestra pop-up, dalla quale è possibile scegliere se accettare o rifiutare la telefonata.

Così come effettuare chiamate con un semplice clic direttamente dall’anagrafica clienti, creare attività al temine delle conversazioni associandole direttamente al contatto, nonché poter utilizzare un qualsiasi cellulare come interno del centralino aziendale.

Amedeo Benemia, Responsabile Canale Diretto TeamSystem Communication, ha dichiarato: “CRM in Cloud è sicuramente uno dei gestionali più conosciuti e utilizzati dalle PMI italiane che, ogni giorno, ne sfruttano le sofisticate funzionalità per gestire e far crescere il proprio business.

L’integrazione con VOIspeed è stata richiesta a gran voce da molti degli utilizzatori di CRM in Cloud e consentirà loro di rivoluzionare totalmente il modo di lavorare e quello di collaborare, con immediati benefici sia sul fronte della produttività, sia su quello della soddisfazione personale che deriva dal poter disporre di strumenti in grado di facilitare il lavoro quotidiano e poter raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi”.

Leggi tutti gli articoli su TeamSystem