Tableau Pulse, l’AI generativa per utilizzare i dati in modo più intuitivo

Salesforce, azienda globale specializzata nell’AI CRM, ha annunciato la disponibilità di Tableau Pulse, lo strumento che consente ai clienti di prendere decisioni migliori e più rapide grazie all’AI generativa e all’analisi dei dati.

Una delle principali sfide per i leader aziendali è trovare il modo di estrarre informazioni dai propri dati. L’AI è la risposta e lo pensa anche l’80% dei leader IT, secondo cui questa tecnologia può aiutare la propria azienda a utilizzare meglio i dati.

Tableau Pulse utilizza l’AI generativa per far emergere gli insight sia in linguaggio naturale che in formato visivo, rendendo più semplice la visualizzazione di metriche importanti e la possibilità di ottenere approfondimenti, porre domande e collegare i dati a un contesto aziendale reale.

Secondo una recente analisi di Gartner, circa il 70% delle persone che lavorano in azienda dichiarano difficoltà nell’utilizzare efficacemente i dati nelle loro attività e decisioni giornaliere. Con Pulse, Tableau introduce un paradigma completamente nuovo.

Le caratteristiche di Tableau Pulse includono:

Tableau Pulse Insights Platform, che individua automaticamente i driver, le tendenze, i fattori e i valori anomali delle metriche all'interno del flusso di lavoro che interessano gli utenti aziendali per aiutarli a prendere decisioni più rapide e informate. Ad esempio, Pulse è in grado di avvisare in modo proattivo i responsabili marketing di un calo delle prestazioni delle campagne, utilizzando un linguaggio naturale e semplici spiegazioni visive. Pulse può quindi aiutare i team di marketing a identificare le tendenze nel tempo, a determinare se queste metriche rientrano o meno nell'intervallo previsto e a fornire raccomandazioni per aiutarli a rimettere in piedi la campagna.

Tableau Pulse on Mobile, che fornisce proattivamente agli utenti approfondimenti sui dati in linguaggio naturale direttamente sul proprio dispositivo mobile, compresi Tableau Mobile, Slack e e-mail.

Tableau Pulse Slack Digest, che condivide riepiloghi generati dall'Intelligenza Artificiale e approfondimenti contestuali sulle metriche chiave in un canale Slack preferito utilizzando l'app Tableau for Slack.

Tableau Pulse Metrics Layer, che aiuta a creare facilmente definizioni di metriche standard e insiemi di metadati per stabilire il significato e il contesto aziendale di una metrica. Tableau Pulse consente una sola definizione di metrica per un insieme di metadati, fornendo ai clienti un'unica fonte di verità.

“Le aziende di tutto il mondo stanno sfruttando l’Intelligenza Artificiale generativa per aumentare l’efficienza e la produttività dei propri team. Immaginate di avere un newsfeed per la vostra azienda che vi permetta di seguire le metriche chiave più importanti. Tableau Cloud, unito alle funzionalità visive di Tableau Pulse e ai dati in tempo reale di Data Cloud, sta fornendo ai lavoratori approfondimenti personalizzati basati sull’AI, consentendo loro di prendere decisioni migliori e più rapide supportate da dati affidabili“, commenta Southard Jones, Chief Product Officer per Tableau.