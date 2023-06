SYS-DAT Group annuncia l’acquisizione di Equalis

SYS-DAT Group, tra i principali gruppi dell’ICT in Italia, annuncia l’acquisizione di Equalis, società milanese nata nel 1984 con know-how e specializzazione verticale nel settore legal.

Con un parterre di clienti tra i principali studi legali nazionali e internazionali – tra cui Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, Gattai Minoli & Partners, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Grimaldi Alliance, Pedersoli – Equalis entra nella squadra SYS-DAT Group attraverso NEKTE, azienda del gruppo milanese altamente specializzata in soluzioni in ambienti cloud e partner Microsoft, con competenze in diversi mercati tra cui il legal.

“Le competenze specifiche dei fondatori di Equalis rappresentano, senza alcun dubbio, un contributo di altissimo valore che vanno ad arricchire la nostra esperienza”, dichiara Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT Group. “Inoltre, quello che più abbiamo apprezzato è stato un perfetto allineamento dei valori e dei principi guida alla base del loro approccio, che ben si sposano con quelli del Gruppo. Siamo certi che si creeranno sinergie molto proficue”.

L’unione di NEKTE ed Equalis è un altro tassello che si aggiunge al disegno di crescita intrapreso dal Gruppo, dove ciascuna società è caratterizzata da una grande esperienza in settori e soluzioni altamente innovative.

Umberto Bramani, CEO e Founder di NEKTE, racconta: “Viviamo questa acquisizione come un naturale sviluppo del nostro business. I nostri punti di forza, tra i quali essere partner Microsoft e fornire soluzioni in cloud, ben si amalgamano con l’esperienza nell’ambito delle integrazioni di sistema di Equalis. Il valore che nascerà dalla collaborazione tra noi è apparso fin da subito concreto e ricco di potenziale”.

Stefano Fogato, socio di Equalis, afferma: “Conosciamo NEKTE da molti anni e ne riconosciamo la grande professionalità e know-how. La nostra complementarietà in termini di competenze, parco clienti e soluzioni applicative, permette di ampliare ulteriormente la qualità del servizio offerto e concentrarsi sull’innovazione tecnologica delle stesse. Inoltre, entrare a far parte di un Gruppo solido come quello di SYS-DAT ci consente di essere il partner tecnologico di riferimento del mondo legale”.

L’operazione, che segna un ulteriore traguardo nel percorso di crescita di SYS-DAT, partner strategico per la trasformazione digitale delle aziende, contribuisce a rafforzare ulteriormente l’offerta del gruppo per il mondo legal.

Su questa linea, una recente ricerca di settore (il report Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2022), ha evidenziato che oltre il 91% dei corporate legal office ritiene fondamentale avvalersi di uno studio legale tecnologicamente preparato, e oltre il 63% degli avvocati intervistati nella survey intende investire in software per supportare l’attività legale: indicatori preziosi che segnalano l’urgenza di avvalersi di tecnologie che rendano più efficiente e sicuro il workflow nell’industria legale.